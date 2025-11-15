Basket, Serie A: negli anticipi vittorie per Tortona e Cremona

Si sono disputati oggi i due anticipi dell’ottava giornata del massimo campionato italiano di basket e in programma non c’era nessun match di cartello. Si è partiti da Udine, dove la formazione di casa neopromossa ospitava un lanciatissimo Tortona, per poi andare a Cremona, dove una delle sorprese di questo avvio di stagione affrontava Trieste in uno scontro diretto per la zona playoff. Ecco come è andata.

L’avvio di Udine-Tortona vede percentuali molto basse da entrambi i lati del campo, con le due formazioni che faticano a segnare (2-2 dopo quasi 3 minuti di gioco), ma quando Tortona si sblocca da oltre l’arco fa subito il break (2-12) e si scavalla metà primo quarto con gli ospiti avanti in doppia cifra. Solo nel finale due triple di Alibegovic ridanno fiato a Udine e si va al primo stop sul 15-23. Il secondo quarto vede prima Hickey riportare i padroni di casa sul -5, ma poi Strautins riallunga sul +10. Prima di metà quarto un parziale di 7-0 riequlibria i giochi, ma Tortona non barcolla, resta avanti, gestisce il poco margine e poi nel finale del primo tempo dà un nuovo strappo e va al riposo sul 36-48.

A inizio ripresa Udine prova a restare in partita con 4 triple, ma risponde colpo su colpo Tortona, che riesce a restare attorno alla doppia cifra di vantaggio. Non cambia la musica nel terzo quarto e, seppur senza scappare via, Tortona difende il gap conquistato e il terzo quarto si chiude sul 62-72. Ancora una volta è Udine a partire meglio alla ripresa dei giochi, ma come sempre la squadra di coach Fioretti gestisce ottimamente il vantaggio, accelera appena i padroni di casa provano a ricucire lo strappo. Alla fine Udine prova un’ultima disperata rimonta, ma con i 23 punti di Vidal, i 20 di Strautins e anche Olejniczak, Hubb e Gorham in doppia cifra alla fine Tortona vince per 90-94.

Parte forte Cremona nella sfida contro Trieste e in poco più di 3 minuti mette a segno subito un importante parziale di 15-2 che sembra uccidere subito il match. Due triple di Ramsey e Ross, però, tengono a galla gli ospiti che ricuciono fino al -3 a 4’ dalla fine del primo quarto. L’elastico vede Cremona riallungare e Trieste riavvicinarsi fino al 27-22 con cui si chiude il primo quarto. Ancora due triple di Trieste chiudono la rimonta a inizio secondo quarto e si lotta punto a punto, con gli ospiti che dopo 3’ effettuano anche il sorpasso. Nel finale del primo tempo sale in cattedra Casarin, che con un rimbalzo offensivo e 4 punti personali permette un piccolo allungo a Cremona e si va al riposo sul 50-46.

Parte forte anche nel secondo tempo Cremona, che torna ad allungare, ma ancora una volta Trieste reagisce e si riporta velocemente a un solo possesso di svantaggio. Due triple di Durham e Willis, però, rilanciano la fuga dei lombardi in doppia cifra e i padroni di casa gestiscono il vantaggio accumulato. E nel finale di terzo quarto Cremona dà un ulteriore strappo e si va all’ultimo stop sul 85-69. Ultimi 10 minuti dove la squadra lomabrda deve solo controllare e gestire il vantaggio accumulato e, alla fine, con i 24 punti di Durham e Ndiaye, e anche Veronesi e Willis in doppia cifra, Cremona alla fine si impone per 113-94.