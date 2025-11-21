Basket, Serie A: Milano e Bologna impegnate in trasferta, Brescia sfida Cremona nell’anticipo della nona giornata

Torna da venerdì l’appuntamento con la nona giornata di Serie A basket 2025-2026. Si tratta di un snodo importante della stagione che precede lo stop per le nazionali. In testa alla classifica troviamo sempre Brescia, seguita a pari punti dalla Virtus Bologna. Più distante Milano (sesta in classifica), chiamata a reagire dopo il ko interno subito da Trapani.

Il nono turno del massimo campionato italiano verrà inaugurato venerdì dall’anticipo tra la capolista Brescia e la Vanoli Cremona, in programma al PalaLeonessa alle ore 20.30. Cremona cerca di dare continuità ai suoi risultati mentre i bresciani vogliono continuare a guardare dall’alto le avversarie. Sabato 22 andrà invece in scena alle ore 18.15 il match tra l‘Aquila Trento e l’Universo Treviso. Trentini reduci da cinque ko consecutivi tra coppe e campionato, veneti invece alla ricerca della seconda vittoria stagionale.

Il ricco programma della domenica si apre alle ore 16.00 a Trieste dove sarà impegnata in trasferta l’Olimpia Milano, chiamata subito a rispondere dopo le due sconfitte interne (Trapani e Maccabi). Poi alle 16.30 toccherà alla Pallacanestro Varese affrontare Udine in un match già fondamentale in chiave play-out. Alle 17.00 sarà invece il turno di Trapani Shark, impegnata in casa contro la Reggiana. Siciliani per la settima vittoria consecutiva tra campionato e coppa, emiliani chiamati a reagire dopo 5 ko in Serie A.

Ci si sposta poi a Tortona dove Derthona affronta alle 18.00 l’Umana Reyer Venezia, in una sfida che vale il terzo posto in solitaria. Alle 19.00 sarà invece il turno dell’altra capolista, la Virtus Olidata Bologna, impegnata in trasferta a Cantù. Chiude la lunga lista di partite la sfida al PalaBarbuto tra il Basket Napoli e la Dinamo Sassari alle ore 20.00.