Basket, Serie A: Brescia sfida Milano nel turno infrasettimanale, trasferte per Trapani e Bologna

La Serie A di basket 2025 è pronta ad affrontare un nuovo interessante turno. A poche ore di distanza dall’ultimo match, le squadre sono chiamate a disputare una sesta giornata infrasettimanale, con le partite che saranno distribuite in tre giorni. Andiamo a scoprire il calendario delle sfide della massima serie italiana.

Si parte domani, martedì 4 novembre, con la Virtus Bologna impegnata in trasferta a Varese alle ore 20. V-Nere per continuare il filotto vincente mentre i lombardi vogliono uscire dalla crisi prolungata. Mercoledì 5 sarà il turno del big match Brescia-Milano alle ore 18.30 al PalaLeonessa. Scontro da due squadre di alta classifica, entrambe con quattro vittorie ed una sconfitta in questo avvio di stagione.

Sempre mercoledì, ma alle 20.45 il Basket Napoli ospita Trapani Shark, nella sfida di metà classifica. Il programma della sesta giornata proseguirà giovedì 6 con Sassari-Cantù alle ore 20.30. Sardi ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale mentre Cantù vuole dare seguito al successo casalingo su Cremona. Proprio Cremona affronterà Trento alle 20.45 in match per la lotta playoff.

Venerdì invece alle ore 20.30 Udine sfida Venezia per portare a due le vittorie consecutive, mentre i veneti vogliono continuare a viaggiare nelle zone playoff della classifica. Il programma si chiuderà alle ore 20.45 con Reggiana-Treviso. Veneti per sbloccare la casella dei successi, reggiani per rialzarsi dopo due ko consecutivi.