Basket, Serie A: Brescia fatica, ma nel finale supera Cremona nell’anticipo

Si è concluso al Palaleonessa l’anticipo della nona giornata del massimo campionato italiano di basket e in scena è andato il derby lombardo tra Brescia e Cremona, sfida vissuta sul filo dell’equilibrio e decisa solo nel finale, quando 4 punti di Ndour danno lo strappo decisivo e Brescia vince 83-72.

Detta subito il ritmo la squadra di casa, con Bilan protagonista per l’8-3 iniziale. Continua a correre la formazione di casa, che doppia Cremona e tocca il +8. Faticano gli ospiti a restare in scia, la tripla di Cournooh permette ancora di più di allungare per i vicecampioni d’Italia. Arriva, però, la reazione di Cremona con Jones e Durham che riporta gli ospiti sul -2 e si va al primo stop sul 23-21.

Secondo quarto che inizia con il canestro di Ndour e Brescia che prova a riallungare fino al +8, anche se Cremona reagisce e, seppur obbligata a inseguire, ricuce completamente il gap dopo quasi metà quarto. Una tripla di Ndiaye dà il vantaggio a Cremona e si continua a giocare in pieno equilibrio e da oltre l’arco Ivanovic riporta avanti i padroni di casa. Ma due triple di Willis e Burns mandano Cremona negli spogliatoi in vantaggio 37-40.

Una tripla di Rivers dà il via alla ripresa e nuovo pareggio, poi è lo stesso giocatore che per due volte colpisce da oltre l’arco e Brescia che riallunga sul +9 con la tripla di Ndour. Cremona che cerca di evitare di subire il colpo del ko e, anzi, con un contro parziale riapre il match. Un piccolo strappo di Brescia manda le squadre all’ultimo stop avanti 59-54.

Si resta in grande equilibro al Palaleonessa, con Brescia avanti, anche se dopo qualche minuto i padroni di casa provano il colpo decisivo andando sul +8. Ma, ancora una volta, l’elastico vede Cremona riavvicinarsi, anche se il gap non si richiude. E quando, come detto, Ndour trova due canestri per il +7 a 46” dalla fine per Brescia è il momento di fare festa e padroni di casa che vincono 83-72. Top scorer Demetre Rivers con 19 punti, con Brescia che ha in doppia cifra anche Maurice Ndour (16), Nikola Ivanovic (13), David Reginald Cournooh (12) e Miro Bilan (11), mentre per Cremona ci sono i 17 di Aljami Durham, Davide Casarin (11) e Ousmane Ndiaye (10).