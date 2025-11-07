Basket, NBA Europe all’orizzonte: “Franchigie italiane a Roma e Milano”. Si parte nel 2027

George Aivazoglou, general manager di Nba Europe, ha fornito alcuni dettagli riguardo alla partenza di una lega NBA nel Vecchio Continente nel corso di un intervento al Football Business Forum tenuto presso l’Università Bocconi di Milano. Nello specifico si è soffermato sulla presenza di due franchigie italiane: una sarà a Milano e l’altra a Roma, ma ha lasciato intendere che sono ancora da definire i partner con cui realizzare questo progetto.

Aivazoglou ha precisato: “Milano? Sicuramente vogliamo una squadra qui. Il brand della città è uno dei più importanti al mondo. Ci sono due grandi squadre di calcio, c’è una grande squadra di basket, l’Armani, quindi non c’è modo che possiamo dimenticare Milano quando pensiamo alle città che vogliamo nella nostra lega. Ci sono tante conversazioni in corso con l’ecosistema della città per capire come sarà il club e come sarà l’arena Uno, stiamo parlando con alcune squadre di basket già esistenti. Due, stiamo parlando con squadre di calcio che hanno un forte brand, e dunque una grande base di tifosi, ma non hanno una squadra di basket“.

Un passaggio anche su quanto potrebbe succedere nella Capitale: “A Roma negli ultimi anni non c’è stata una squadra, ma c’è la storia. C’è una grande base di tifosi, possiamo rivitalizzare qualche squadra storica oppure crearne una nuova“. Si parla di un torneo a sedici squadre, di cui dodici permanenti: “Stiamo pensando a Londra e Manchester per il Regno Unito, Parigi e Lione per la Francia, Madrid e Barcellona per la Spagna, Berlino e Monaco per la Germania, più una ad Atene e una a Istanbul, per avere un equilibrio anche con valori come storia e tradizione“. La prima edizione è prevista a partire dall’ottobre 2027.