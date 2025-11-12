Basket, Milano soffre, ma batte il Villeurbanne in Eurolega

Quinto successo in Eurolega per l’EA7 Emporio Armani Milano che al Forum d’Assago fatica, soffre, ma alla fine batte un volenteroso Villeurbanne. Lo fa con la difesa, spesso decisiva con Bolmaro, Ellis e Tonut, ma lo fa anche con i 23 punti di Armani Brooks, i 15 di Leandro Bolmaro, i 13 di Booker e gli 11 di Mannion.

Match che parte in salita per l’Olimpia ancor prima di scendere sul parquet, con i forfait dell’ultimo minuto di Shields, influenzato, e Guduric, un affaticamento muscolare, oltre all’assenza anche di coach Ettore Messina, anche lui messo ko dall’influenza. Squadra rivoluzionata, dunque, ma l’avvio è la solita ottima difesa e cinque punti di Brooks per il primo strappo, poi Nebo firma il 7-0. Si blocca un po’ Milano in attacco poco prima di metà quarto, ma non ne approfitta l’Asvel e l’ennesima palla rubata permette all’Olimpia di muovere nuovamente il tabellino. Poi una giocata di Booker vale il 13-2, con i francesi che in attacco sbagliano tutto il possibile. Finale di quartoche vede l’Asvel migliorare un po’ le percentuali, ma risponde Mannion con 5 punti e si va al primo stop con Milano avanti 18-9.

Il secondo quarto inizia con una tripla del Villeurbanne e una giocata da 2+1 che riporta subito i francesi a un solo possesso di vantaggio. Risponde ancora Nico Mannion, si risistema la difesa biancorossa e la tripla di Sestina vale il +11. Si resta attorno alla doppia cifra di vantaggio scavallando la metà del secondo quarto, ma Milano ha abbassato le sue percentuali e l’Asvel a 1’ dal riposo torna sul -5. Ma nel finale canestro di Bolmaro, fallo subito in difesa da Ellis e 1/2 dalla lunetta del britannico e si va negli spogliatoi con Milano avanti 40-32.

Avvio troppo morbido di Milano a inizio ripresa, con i meneghini che concedono qualche rimbalzo offensivo di troppo e due canestri, ma una tripla di Bolmaro ferma la rimonta francese. Villeurbanne che, però, resta pienamente in partita e dopo 3’30” torna a -4, risponde Brooks da oltre l’arco per Milano, ma biancorossi che tengono vivi i francesi. A 1’30” una grande rubata di Tonut vale il +7 per l’Olimpia, ma i rimbalzi offensivi regalati all’Asvel puniscono Milano che va all’ultimo stop avanti 56-51.

Tanti errori palla in mano di Milano, che ha già 14 palle perse, e Asvel che torna nuovamente a un solo possesso di svantaggio. Due rubate stupende di Tonut ed Ellis valgono il nuovo +7 per Milano, ma l’Olimpia non riesce a uccidere il match. Ancora una rubata di Ellis, tripla di Brooks e Milano che finalmente allunga sul +9 a metà quarto quarto. Risponde, però, il Villeurbanne che non demorde e torna a -4. E servono la solite due triple di Brooks per dare tranquillità al Forum, anche se l’Asvel non molla l’osso. Palla rubata di Booker, poi canestro dell’americano sembrano, però, chiudere il discorso col +9 a 1’30” dalla fine. Arriva però un antisportivo molto fantasioso a Tonut e Villeurbanne che si ritrova a -4 a 1’ dalla fine. Alza il muro difensivo l’EA7 Emporio Armani e salva una situazione che rischiava di complicarsi, evita la beffa e Milano vince 80-72.