Basket, l’Unahotels Reggio Emilia cede in rimonta al BC Bashkimi in FIBA Europe Cup

L‘Unahotels Reggio Emilia cede in rimonta in Kosovo contro il BC Bashkimi nella quinta giornata del girone J per la FIBA Europe Cup 2025-2026 di basket. La squadra di coach Priftis ha provato a scappare nel terzo quarto, ma i padroni di casa non si son persi d’animo e hanno piazzato la zampata decisiva nel finale per vincere di fronte al pubblico di casa infliggendo il terzo ko stagionale agli emiliani.

21 punti di Tomas Woldetensae e 16 di Jaylen Barford tra le fila dell’Unahotels, con 13 punti di Michele Vitali che però non bastano ad evitare il ko di misura – 18 punti e 13 rimbalzi di TJ Birckerstaff e 17 punti di Kyan Anderson per la compagine kosovara che aggancia in classifica i biancorossi con 2-3 di record.

Avvio di match subito equilibrato (5-4), con Tomas Woldetensae e Jaylen Barford che tengono Reggio Emilia a contatto (12-9). Il Bashkimi torna a spingere sull’acceleratore mettendo due possessi pieni di margine sugli emiliani (17-9), con i tiri dalla lunetta di Isaiah Cousins che danno il +10 ai padroni di casa (19-9). Michele Vitali dà una scossa all’Unahotels da tre (19-12), con la tripla di Woldetensae e un appoggio di TJ Bickerstaff insieme al libero di Palokaj che valgono il 24-17 alla prima sirena.

Nel secondo quarto la Reggiana rimane in scia con il piazzato di Lorenzo Uglietti (28-22), con Luca Severini che brucia la retina da lontano per accorciare a -3 (30-27). Zeqiri batte un colpo per il Bashkimi (34-29), ma i biancorossi non mollano e pareggiano i conti a meno di quattro minuti dal termine del parziale (34-34). Penetrazione di Barford e sorpasso reggiano (37-39), con l’appoggio di Caupain e il piazzato di Kyan Anderson che fissano il punteggio sul 41-43 all’intervallo lungo.

Break di 4-0 dell’Unahotels in apertura di ripresa (41-47), con Michele Vitali ancora efficace da tre (43-50). I balcanici ritrovano fluidità in attacco ed impattano con Bickerstaff e Cousins (52-52), con Michele Vitali che riporta Reggio Emilia avanti (53-54) prima del 2+1 di Bickerstaff per il contro-sorpasso (56-54). Bomba di Woldetensae e nuovo +1 (58-59), con Michele Vitali che emula il compagno per il +3 (59-62) a -1’40” dalla terza sirena. 2/2 di Zeqiri in lunetta e -1 (61-62), con un canestro per parte di Uglietti e di Palokaj che valgono il 61-64 dopo 30’ di gioco.

Tiro dal gomito di Kyan Anderson che apre il quarto conclusivo (65-66), con Reggio Emilia che alza l’intensità e piazza un parziale di 5-0 firmato Barford-Woldetensae per andare a +6 (65-71). Pakolaj si mette in proprio e tiene i kosovari a -4 (67-71): time-out Priftis, con l’Unahotels che trova un altro break di 5-0 grazie a Caupain e Barford quando si entra nei 5’ decisivi (67-76). Il Bashkimi non ci sta e prova a tenere viva la partita a cronometro fermo fino al -1 (75-76) con 51” da giocare. Virata di Bailey e sorpasso (77-76), con Echenique che commette un fallo antisportivo ma Bailey fallisce i liberi: finisce 77-76, con Reggio Emilia che cade in Kosovo contro il BC Bashkimi in FIBA Europe Cup.