Basket, l’Olimpia Milano lotta per due overtime ma espugna Istanbul battendo l’Efes in Eurolega! LeDay e Shields decisivi

L’Olimpia Milano lotta per ben due overtime ma riesce a battere l’Anadolu Efes Istanbul per 93-97 nella nona giornata dell’Eurolega di basket 2026! Dopo aver tentato l’allungo a cavallo tra terzo e ultimo quarto i meneghini si son fatti riacciuffare dai padroni di casa al termine dei tempi regolamentari, con la sfida proseguita poi per altri 10′ extra dove l’EA7 Emporio Armani ha mantenuto i nervi saldi per un successo importante per la classifica ma soprattutto per il morale.

25 punti di uno scatenato Zach LeDay – uscito però anzitempo dopo uno scontro di gioco – e 24 punti di Shavon Shields, con 14 punti di Quinn Ellis e 13 di Marko Guduric. All’Efes non bastano i 34 punti di un PJ Dozier in serata di grazia, con 16 punti di Nick Weiler-Bebb e 12 di Shane Larkin.

Uscita perfetta dai blocchi dell’Olimpia con un break di 0-7 firmato Guduric-LeDay, con Weiler-Bebb che accorcia per l’Efes firmando un contro-parziale (5-8). Botta e risposta tra Nico Mannion e PJ Dozier dall’arco (10-13), con Dozier che pareggia i conti poco dopo (14-14). Bryant Dunston riporta Milano avanti (14-16), ma Roland Smits impatta nuovamente per il 16-16 alla prima sirena.

Secondo quarto che si apre col 2+1 di Jordan Lloyd (19-16), con Nathan Sestina che tiene l’Olimpia subito a contatto (19-18). Sale in cattedra Ercan Osmani con cinque punti in fila (24-18), con Shields da due e Bolmaro dalla lunetta che mantengono Milano in scia (26-22). Quinn Ellis perfetto da tre (30-28), con Dozier che appoggia per il +6 Efes (36-30) a meno di un minuto dalla seconda sirena. Zach LeDay brucia la retina da tre per il 36-33 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa ancora LeDay punisce dall’arco per il pareggio (36-36), con l’ex Partizan scatenato che segna ancora da tre aggiornando il bottino personale a 16 punti per il sorpasso (38-39). Ercan Osmani riporta l’Efes davanti dalla lunga distanza (45-43), ma Quinn Ellis rimette tutto in discussione (45-45). Salgono le percentuali realizzative a suon di triple, con Shields che mette la freccia per Milano (48-51). I meneghini alzano l’intensità e volano con un parziale di 8-0 per andare in doppia cifra di vantaggio e provare lo strappo decisivo/ all’ultima pausa breve del match l’Olimpia conduce 48-59.

Shane Larkin torna a muovere il punteggio per l’Efes dopo un lungo digiuno nella frazione conclusiva (50-61), ma Leandro Bolmaro replica prontamente (50-63). Jordan Loyd riporta i padroni di casa sotto la doppia cifra di svantaggio (54-63), con Dozier che avvicina ancora i turchi dall’arco (57-63). Shields risponde con la stessa moneta e fa respirare Milano (57-66), ma l’Efes tenta la disperata rimonta e torna a mordere le caviglie agli avversari (64-66). Uno-due LeDay e ancora +4 (66-70), con Dozier che spara la tripla della disperazione per il pareggio (73-73) che porta la sfida all’overtime.

Nel primo tempo supplementare l’Olimpia ritrova i canestri pesanti di Guduric e Shields, con un mini-parziale di 6-0 per andare a +6 (73-79). Osmani prova a scuotere subito l’Efes (75-79), ma la squadra di Istanbul piazza un contro-break per mettere la freccia (80-79). Quinn Ellis risponde per Milano (80-81), ma Dozier non ci sta e piazza quattro punti per il +3 Efes (84-81). Ci pensa Shavon Shields a sparare la bomba del nuovo pareggio (84-84) per prolungare la partita al secondo overtime.

Shavon Shields segna da lontanissimo per aprire il nuovo periodo extra-regolamentare (84-87), con Devin Booker che appoggia per un canestro importantissimo (86-89). Leandro Bolmaro costringe Osmani ad un fallo in attacco, in una partita che oramai si gioca più sul filo dei nervi che sull’aspetto tecnico. Quinn Ellis col palleggio, arresto e tiro: +5 Olimpia (86-91), ma PJ Dozier segna dall’angolo per il -2 Efes (89-91). 2/2 di Quinn Ellis in lunetta per il +4 (89-93), con Roland Smits che fa altrettanto per il nuovo -2 (91-93). Altro giro perfetto ai liberi con Shields (91-95), con Loyd che arpiona il rimbalzo e tiene l’Efes in vita (93-95): time-out Messina a meno di 8″ dalla sirena, con Guduric che segna a cronometro fermo per il 93-97 con cui l’Olimpia Milano espugna Istanbul battendo l’Efes al termine di un’autentica battaglia durata 50′ che vale una vittoria importante in Eurolega.