Basket, l’Italia a rischio qualificazione ai Mondiali…e anche alle Olimpiadi! Perché i due tornei sono collegati

L’Italia ha incominciato nel peggior modo possibile la propria avventura nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket, perdendo in casa contro l’Islanda. L’esordio di Luca Banchi sulla panchina della nostra Nazionale è stato bagnato da una sconfitta contro la rognosa compagine nordica, che per la terza volta negli ultimi tre anni è riuscita a prevalere contro gli azzurri. La battuta d’arresto maturata a Tortona per 81-76 mette già in salita il cammino verso la prossima rassegna iridata e costringe la nostra Nazionale a una non semplice rincorsa per essere presente al grande evento in programma tra due anni.

L’Italia è infatti inserita nel gruppo D, dove l’altra grande favorita è la Lituania, ieri capace di vincere a Londra contro la poco quotata Gran Bretagna con un solo punto di vantaggio (89-88). La partita di domenica 30 novembre a Klaipeda contro la Lituania avrà già un peso specifico enorme e un eventuale ko renderebbe ancora più complicata la vita degli azzurri. Il regolamento, infatti, prevede che le prime tre classificate del girone proseguano la propria avventura portandosi dietro i risultati ottenuti contro le altre formazioni promosse: c’è il serio rischio che gli uomini di Banchi portino avanti il risultato negativo di ieri sera, un eventuale secondo macigno sarebbe pesantissimo.

A fine inverno ci sarà una finestra con il doppio incrocio con la Gran Bretagna (27 febbraio e 2 marzo), poi a inizio estate gli ultimi impegni (2 luglio in Islanda e 5 luglio contro la Lituania). Le prime tre classificate passeranno alla seconda fase, dove formeranno un nuovo raggruppamento con chi verrà promosso dal gruppo C (nei fatti Turchia, Serbia, Bosnia Erzegovina, anche se la Svizzera ieri ha perso soltanto di quattro contro i serbi). Anche in quel caso tre incroci da andata e ritorno, soltanto le prime tre classificate del neo-composto girone J voleranno ai Mondiali.

Un’eventuale assenza ai Mondiali metterebbe già a serio rischio la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Mancano poco meno di tre anni al grande evento, ma la qualificazione ai Giochi è strettamente legata alla rassegna iridata. Le prime sette classificate ai Mondiali staccheranno il pass per la rassegna a cinque cerchi, a cui gli USA sono già ammessi in qualità di Paese organizzatore. Gli ultimi quattro tagliandi verranno messi in palio nei tornei pre-olimpici a cui parteciperanno 24 squadre, ma 19 proverranno dai Mondiali…

Se non si riuscirà a giocare in Qatar nel 2027, cosa bisognerà fare per partecipare ai pre-olimpici? Gli ultimi cinque posti verranno assegnati tramite dei tornei di pre-qualificazione, ma i criteri di ammissione non sono ancora stati comunicati. Per Parigi 2024, ad esempio, vennero organizzati due tornei europei, ciascuno con otto formazioni (un totale di sedici realtà: 12 eliminate dal secondo turno delle qualificazioni europee per i Mondiali 2023 e quattro promosse dalle pre-qualificazioni alle qualificazioni degli Europei 2025): fecero festa la Croazia (che regolò la Turchia in finale) e la Polonia (ebbe la meglio sulla Bosnia Erzegovina).

La sconfitta di ieri sera contro l’Islanda rischia di pesare enormemente e a Los Angeles 2028 mancano più di mille giorni… L’Italia dovrà rimboccarsi le maniche e reagire, al momento è inutile recriminare su un meccanismo di qualificazione che impedisce di poter contare su diversi uomini durante queste finestre per Nazionali e che collega tra loro due eventi di primaria rilevanza in modo così forte.