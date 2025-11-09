Basket, la Virtus si riprende la testa. Tortona sempre in scia, vincono Venezia e Cantù

Si completa la settima giornata della Serie A di basket. La Virtus Bologna si riprende la testa della classifica insieme alla Germani Brescia dopo la sofferta vittoria casalinga contro la Unahotels Reggio Emilia. Sembrava un match in controllo per Bologna che è stata anche con un vantaggio sulla doppia cifra nell’ultimo quarto, prima della rimonta degli ospiti che hanno avuto con Caupain anche il tiro della vittoria, con le proteste di Reggio Emilia per un contatto sull’americano. Una Bologna trascinata dai 21 punti di Morgan, mentre a Reggio Emilia non bastano i 27 punti di Jaime Echenique.

Tiene il passo delle prime due della classifica anche la Bertram Tortona, che è indietro di due punti, ma deve ancora recuperare una partita (mercoledì contro Trieste). Una vittoria anche questa di misura contro la Openjobmetis Varese per 90-87, complici due giocate difensive irreali prima di Christian Vital (autore anche di 28 punti) e Paul Biligha, che piazzano due stoppate clamorose proprio nei secondi finali. Varese sfiora una vittoria sicuramente di prestigio e rimpiange le occasioni nell’ultimo quarto e non bastano i 26 punti di Ike Iroegbu.

Quinta vittoria stagionale anche per la Reyer Venezia, che al Taliercio supera 89-76 la Dinamo Sassari al termine di una partita che si è decisa tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo, quando i padroni di casa hanno costruito l’allungo decisivo. Fondamentale anche la tripla di Leonardo Candi a due minuti dalla fine, che ha mandato i titoli di coda.

Vittoria importantissima in chiave salvezza per Cantù, che vince lo scontro diretto con Udine dopo un tempo supplementare. Match emozionante con Alibegovic che ha trovato la tripla del pareggio a sei secondi dal termine. I lombardi trascinati da un clamoroso Xavier Sneed da 34 punti hanno allungato ulteriormente nel finale, ma Udine ha ancora avuto la possibilità di pareggiare alla fine dell’overtime con Bendzius che ha mancato la tripla del pareggio.

I TABELLINI DELLE PARTITE

TORTONA – VARESE 90-87 (23-23, 17-25, 31-24, 19-15)

Tortona: Vital 28, Olejniczak 16, Hubb 11

Varese: Iroegbu 26, Moore 17, Alviti 11

VIRTUS BOLOGNA – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 80-78 (17-17, 18-15, 21-19, 24-27)

Bologna: Morgan 21, Hackett 15, Diouf 11

Reggio Emilia: Echenique 27, Caupain 20, Barford 15

UMANA REYER VENEZIA – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 89-76 (12-15, 25-20, 31-24, 21-17)

Venezia: Parks 21, Horton 13, Bowman 12

Sassari: Thomas 20, Johnson 15, Marshall Jr. 14

ACQUA S.BERNARDO CANTU’ – APU OLD WILD WEST UDINE 90-85 d.t.s

Cantù: Sneed 34, Gilyard 15, Bowden 2

Udine: Bendzius 18, Hickey 17, Brewton 16