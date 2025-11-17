Basket, la Virtus Bologna travolge Treviso nel posticipo di Serie A e risponde a Brescia

La Virtus Olidata Bologna rispetta il pronostico della vigilia e batte in trasferta la Nutribullet Treviso nel posticipo che ha chiuso l’ottava giornata di regular season della Serie A 2025-2026 di basket maschile. I bianconeri si sono imposti al PalaVerde per 101-79, centrando il quinto successo consecutivo in campionato e restando in vetta alla classifica.

Le Vu Nere condividono il primo posto con Brescia a quota 14 punti (bilancio di 7 vittorie ed una sconfitta) precedendo la coppia composta da Venezia e Tortona (6-2), mentre la top8 provvisoria è completata da Trapani (7-1, ma con 4 punti di penalità), Olimpia Milano (5-3), Cremona (5-3) e Trieste (4-4). Situazione sempre più delicata invece per Treviso, ultima al pari di Udine con un record di 1-7 e virtualmente in zona retrocessione.

Dopo un primo quarto molto equilibrato (26-25 in favore degli ospiti), la Virtus ha provato la fuga nel secondo periodo arrivando però all’intervallo di metà partita in vantaggio di 6 punti sul 51-45. L’allungo decisivo si è materializzato poi negli ultimi minuti del terzo quarto, con gli emiliani che si sono presentati al via del quarto periodo avanti di 15 sul 69-54. L’ultimo quarto, di pura accademia, ha visto Bologna toccare anche il +25 superando i 100 punti grazie al canestro di Matteo Accorsi.

Top scorer di serata uno scatenato Derrick Alston da 25 punti e 4 rimbalzi in 25 minuti con una prestazione balistica quasi perfetta (4/5 da due e addirittura 5/5 dall’arco), ma in casa Olidata vanno in doppia cifra anche il solito Carsen Edwards (16 punti), l’emergente Aliou Diarra (11) e Luca Vildoza (10). Non bastano per i padroni di casa i 15 punti di Osvaldas Olisevicius e di Kruize Pinkins, oltre ai 12 (con 2 su 3 dalla lunga) del giovane azzurro David Torresani.