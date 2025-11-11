Basket, la Virtus Bologna torna al successo in Eurolega: battuto al PalaDozza l’Anadolu Efes

Dopo Monaco, Real Madrid e Panathinaikos, la Virtus Bologna batte al PalaDozza anche l’Anadolu Efes Instanbul con il punteggio di 99-89 e torna a vincere in Eurolega dopo tre sconfitte consecutive. Prestazione offensiva di grande livello quella messa in campo dalla squadra bolognese che chiude con l’80% da due e più del 50% da tre. I turchi, sempre rimasti in scia alle V-Nere, hanno alzato bandiera bianca solo in un ultimo quarto dominato da Carsen Edwards, che chiude con 21 punti. Inutili invece i 25 di Shane Larkin, top scorer del match.

La tripla di Jallow ed il canestro di Diouf aprono la partita, prima che l’Efes risponda dall’arco con Larkin. Vildoza da tre regala il nuovo vantaggio alla Virtus che allunga con Diouf (+5). Ad Edwards risponde ancora Larkin per il -1 ma Smailagic sotto canestro riporta a +3 Bologna. Il solito Larkin con i liberi regala il primo vantaggio alla squadra di Istanbul ma Morgan pareggia iscrivendosi alla partita. Quest’ultimo punisce in contropiede con la tripla del nuovo +3 virtussino. L’Efes risponde con Loyd ma la tripla di Alston chiude il primo quarto. Dopo 10′ il punteggio recita 28-24 per le V-Nere.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Loyd che vale il -1. A Diarra e Morgan rispondono l’ex Cordinier e Weiler-Babb ma Alston colpisce da tre per il +4 bolognese. Con il contropiede di Loyd l’Efes pareggia a quota 35 . La schiacciata di Dessert porta avanti i turchi, Hackett risponde e la Virtus si porta a +2 con Smailagic dopo un possesso confuso. Larkin fa 3/3 da tre ma Edwards si mette in ritmo con cinque punti consecutivi. Il solito Larkin riaccorcia sul -1 ma Diouf è abile sotto canestro (+3). All’intervallo lungo è 48-45 per la Virtus Bologna.

Nella ripresa Osmani pareggia da tre ma Vildoza risponde subito con la stessa moneta. L’argentino piazza il +4 e con la tripla di Smailagic la Virtus allunga ancora. Pioggia di triple, prima accorcia Weiler-Babb, poi risponde Edwards ed infine l’Efes si porta sul -4 con Smits. Alla tripla di Edwards risponde quella di Larkin, i turchi lasciano libero Smailagic che sigla da tre il +7. Dessert riavvicina i turchi, le V-nere faticano a trovare la via del canestro e la terza frazione si conclude con i liberi di Larkin. 76-73 a 10′ dal termine.

Ultimo quarto che si apre con i quattro punti di fila di Diouf che valgono il +7. Dessert risponde ma Morgan riallunga con due triple consecutive portando la Virtus sul massimo vantaggio di +9. I turchi muovono il punteggio con Osmani e con la tripla di Weiler-Babb si portano sul -4. Dopo varie palle perse da ambo le parti è Edwards con la tripla a dare il nuovo +7 alla Virtus. Il break bolognese prosegue rapidamente con i canestri di Jallow e Vildoza che assicurano il +11 alle V-nere a 2’35” dal termine. L’Efes non segna più e Smailagic punisce da tre per il +14. Osmani riavvicina i turchi ma una tripla spettacolare di Edwards scrive la parola fine sul match. I cinque punti di fila di Larkin anticipano la sirena. Punteggio finale di 99-89 e quinta vittoria in Eurolega per Bologna.