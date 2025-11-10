Basket, la Virtus Bologna ospita l’Efes Istanbul in Eurolega. Le V nere devono rialzare la testa dopo tre ko consecutivi

La Virtus Bologna inaugura la settimana del doppio turno in Eurolega con un impegno casalingo domani sera – palla a due alle ore 20:30 al PalaDozza – contro i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul per la decima giornata della regular season 2025-2026.

I bolognesi arrivano al match dopo tre sconfitte consecutive esterne contro Zalgiris Kaunas (86-65), Bayern Monaco (86-70) e Baskonia (87-76) e con un record di 4-5 finora. Le V-nere cercano quindi il pronto riscatto per interrompere la striscia negativa e provare a risalire la classifica che le vede attualmente al quattordicesimo posto con lo stesso bilancio di Fenerbahce Istanbul, Olimpia Milano e Paris Basketball. Carsen Edwards si prenderà sicuramente carico dei palloni pesanti durante la partita, con il fuoriclasse americano ex Bayern Monaco che però può contare sull’ottimo apporto offensivo del giovane talento azzurro Saliou Niang che nel ko contro il Baskonia dell’altro tricolore Matteo Spagnolo ha piazzato addirittura una doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi. Bene anche ‘Momo’ Diouf (10 punti) e Karim Jallow, con coach Dusko Ivanovic che saprà toccare le corde giuste oltre alla spinta del pubblico sempre caldo del PalaDozza.

L’Efes Istanbul vuole invece rialzare la testa dopo la sconfitta casalinga di venerdì sera dopo ben due overtime contro l’Olimpia Milano (93-97), con i turchi che si trovano in sedicesima piazza con un bilancio di tre vittorie a fronte di sei sconfitte così come Dubai Basketball e Partizan Belgrado. Sfida sicuramente particolare per Isaia Cordinier che in estate ha firmato per la squadra di Istanbul dopo aver vinto lo scudetto nell’ultima stagione disputata all’ombra delle Due Torri, con il ‘folletto’ Shane Larkin pronto ad accendersi in qualsiasi momento della partita e P.J. Dozier che vuole replicare i 34 punti messi a referto contro Milano che però non sono bastati ad evitare il ko al termine di un’autentica battaglia da 50’. Da tenere sotto stretta osservazione dal perimetro anche l’ex Bayern Monaco Nick Weiler-Bebb, con Ercan Osmani pronto a dare man forte soprattutto sotto canestro.