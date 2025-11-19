Basket, la Reggiana batte Cibona e chiude in testa il girone di Europe Cup

Si conclude nel migliore dei modi per la Pallacanestro Reggiana la fase a gironi dell’Europe Cup 2025-2026. In Croazia, al Drazen Petrovic Centre, gli emiliani hanno battuto 65-73 il KK Cibona, chiudendo il girone al primo posto ed assicurandosi la partecipazione al prossimo turno. Prestazione di alto livello della squadra italiana, sempre avanti nel punteggio ed abile a rispondere ai tentativi di rimonta croati. Top scorer del match Jaylen Barford con 16 punti, assistito dai 15 di Troy Caupain.

Partono fortissimo gli emiliani con un parziale di 0-7 grazie a Caupain e Barford. I croati reagiscono con Skoric ma la Reggiana continua a segnare con Barford (+9). Quest’ultimo, dopo i liberi di Radovcic, piazza addirittura la tripla del +10. È ancora Skoric a tentare di mettere in partita Cibona ma un nuovo 0-4 ospite porta a 14 le lunghezze di vantaggio. Solo nel finale i balcanici iniziano a rispondere ai canestri italiani. Primo quarto che termina 14-24 per la Pallacanestro Reggiana.

Nella seconda frazione il match diventa equilibrato, a Echenique risponde le due triple di fila di Hepa che riportano a -6 i padroni di casa. Uglietti e Williams ridanno 11 lunghezze di vantaggio agli emiliani prima che Skoric e Robinson accorciassero il gap (-7). Alla tripla di Caupain risponde Radovcic e negli ultimi 30 secondi del quarto i croati mettono a segno 5 punti utilissimi per tornare in partita a fine primo tempo. All’intervallo il punteggio recita 31-37 per la Reggiana.

La ripresa si apre con la tripla di Barford per il +9 italiano ma gli avversari restano vicini sfruttando la lunetta. Echenique e la tripla di Caupain riportano Reggio sopra di 11 ma Skoric e Rudan riavvicinano subito Cibona (-6). Ancora Rudan ed i tre liberi consecutivi di Hepa portano pericolosamente a -3 i croati. Williams risponde ma Katanovic, ancora dalla lunetta, realizza il nuovo -3. A 3 secondi dalla fine Caubain regala il +5 alla Reggiana. A fine terzo quarto il vantaggio si assottiglia ma la squadra italiana è ancora avanti per 50-55.

Ultimi 10′ decisivi; la tripla di Bart vale il -2, Williams risponde con 5 punti ed il nuovo +4 ospite. Alla tripla di Vitali risponde quella di Roberson e con il libero di Skoric, Cibona arriva al -1. Nel momento di difficoltà la Reggiana reagisce con 4 punti di fila del solito Caupain (+5). La penetrazione di Uglietti vale il +7 a 3′ dal termine, la squadra italiana alza il livello della difesa e l’antisportivo fischiato a Hepa permette agli ospiti di volare sul +9 con la palla in mano. Ultimi minuti confusi ma senza punti segnati. La schiacciata di Thor mette il punto esclamativo sul match. Punteggio finale di 65-73 per la Pallacanestro Reggiana che passa il turno come prima nel girone.