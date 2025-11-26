Basket, la nuova Italia di Banchi comincia le Qualificazioni Mondiali. Vietato sbagliare con l’Islanda

Si alzerà domani la prima palla a due nel cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027. Sarà un percorso decisamente duro quello della nuova nazionale di Luca Banchi, che comincerà la sua avventura sulla panchina azzurra contro l’Islanda. Si giocherà a Tortona e sarà una partita subito fondamentale per l’Italia che non può davvero permettersi un passo falso tra le mura amiche.

Il format delle qualificazioni è strutturato su due fasi con un primo girone da 4 squadre ed un secondo poi da sei squadre, anche se nella seconda fase si affronteranno tre squadre completamente diverse rispetto alla prima. L’Italia è stata sorteggiata appunto con l’Islanda, poi con Lituania e Gran Bretagna e l’obiettivo è ottenere il massimo dei punti disponibili da portarsi poi dietro nella seconda fase, dove le avversarie dell’Italia saranno con ogni probabilità Serbia, Turchia e Bosnia.

Solamente tre squadre poi staccano il biglietto per i Mondiali e dunque si prospetta davvero un cammino con tanti ostacoli. Sarà poi ovviamente un’Italia molto rivoluzionata, visto che la calendarizzazione di queste qualificazioni non permette ai commissari tecnici di puntare sui giocatori che giocano in NBA e praticamente su tutti quelli dell’Eurolega, anche se l’Italia avrà a sua disposizione Stefano Tonut e Gabriele Procida.

Farà il suo ritorno in azzurro Amedeo Della Valle, completamente tenuto fuori dal giro durante il periodo con Gianmarzo Pozzecco in panchina, ma soprattutto si è aperta la porta anche per alcuni dei giovani talenti della nostra pallacanestro che hanno ottenuto grandi risultati con le nazionali giovanili come Luigi Suigo, Diego Garavaglia e Francesco Ferrari.

La sfida con l’Islanda ormai è una grande classica degli ultimi anni visto che dal 2015 (prima non c’era mai stata una sfida) questo sarà il settimo scontro tra le due squadre, moltissimi dei quali avvenuti proprio nei vari percorsi di qualificazione. Quella di domani sera è assolutamente una partita da non sbagliare anche perchè poi domenica ci sarà una delicatissima sfida, ancora più importante, in Lituania.