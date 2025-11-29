Basket, Italia sfavorita in Lituania. Situazione di classifica difficile, basterà l’innesto di Mannion?

Sarà una sfida molto complicata, quella che l’Italia dovrà affrontare in Lituania domani a Klaipeda. Di fatto è come se ci fosse già un pezzo di qualificazioni ai Mondiali del 2027 in gioco, soprattutto in una situazione nella quale l’appiattimento dei valori generato dall’attuale gestione delle fasi preliminari da parte della FIBA genera strane sorprese a non finire.

Una è stata quella legata a quanto accaduto all’Italia giovedì contro l’Islanda, ma si potrebbe citare anche il quasi scalpo della Gran Bretagna proprio sulla Lituania, che a Klaipeda ci arriva dopo il ribaltone davvero incredibile capitato alla Copper Box Arena, quando tutto sembrava ormai indirizzato a favore dei padroni di casa.

La principale novità è rappresentata da Nico Mannion al posto di Matteo Librizzi. Si tratta ovviamente di un upgrade importante in chiave azzurra, considerato il potenziale apporto che può dare il giocatore di Milano alla Nazionale. Quella che ritrova dopo oltre un anno, visto che lo avevamo osservato in azzurro per l’ultima volta al Preolimpico di San Juan.

Che l’Italia non abbia i favori del pronostico in terra lituana è naturale: del resto si parla sempre di un territorio nel quale sono in poche, in qualunque situazione, a poter dire di entrare da favorite in una qualunque arena del Paese nel quale il basket è religione, più popolare di sostanzialmente qualunque altro sport esistente. Paradossalmente, però, l’occasione può essere di quelle buone anche in virtù della voglia di riscatto da parte di alcuni (Della Valle e Tonut in testa) che non sono riusciti a dare proprio tutto nella gara disputata a Tortona.