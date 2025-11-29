Basket, Italia in Lituania con l’aggiunta di Mannion al gruppo di Tortona per le qualificazioni ai Mondiali 2027

Sarà un’Italia quasi del tutto identica a quanto visto nella sera di Tortona quella che affronterà, agli ordini di Luca Banchi, la trasferta di qualificazioni ai Mondiali 2027 in quel di Klaipeda, Lituania. Un tentativo, insomma, di dar fiducia a quasi tutti nonostante la sconfitta patita contro l’Islanda giovedì.

La differenza riguarda l’entrata in scena di Nico Mannion, che è stato liberato per l’occasione dall’Olimpia Milano e sarà nei 12 al posto di Matteo Librizzi, che ha giocato appena 44 secondi nell’incontro piemontese. Per il resto sono presenti tutti i già noti e, di conseguenza, non vedremo Elisée Assui, Leonardo Candi e Riccardo Rossato.

L’orario è quello delle 17:30, e alla Svyturio Arena, dove abitualmente gioca il Neptunas Klaipeda, è previsto il tutto esaurito. La Lituania proviene da una vittoria risicatissima contro la Gran Bretagna, al termine di una rimonta al limite dell’impossibile in cui Ignas Sargiunas, da solo, ha totalmente girato la partita.

Nella selezione lituana, guidata in panchina da Rimas Kurtinaitis, resta Laurynas Beliauskas, che in Italia conosciamo per il suo trovarsi attualmente alla Dinamo Sassari, ma c’è soprattutto una quota consistente di giocatori del Rytas Vilnius. Tra questi Arturas Gudaitis, che a Milano è ben ricordato per significativi anni trascorsi all’Olimpia, in cui ha ricoperto in maniera importante lo spot di centro.

Questi i roster italiano e lituano per la sfida di domani:

Italia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, Guardia, Germani Brescia)

#1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1991, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 207, Centro, Umana Reyer Venezia)

#19 Gabriele Procida (2002, 198, Guardia/Ala, Real Madrid – Spagna)

#24 Francesco Ferrari (2005, 205, Ala, Gesteco Cividale del Friuli)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, Guardia, Bertram Tortona)

#26 Luigi Suigo (2007, 220, Centro, Mega Superbet Basket – Serbia)

#28 Davide Casarin (2003, 196, Guardia, Ferramenta Vanoli Cremona)

#44 Sasha Grant (2002, 201, Ala, Ferramenta Vanoli Cremona)

#50 Luca Vincini (2003, 207, Ala/Centro, Banco di Sardegna Sassari)

#77 John Petrucelli (1992, 193, Ala, Trapani Shark)

Lituania

#1 Marek Blazevic (2001, 209, Centro, Tofas Bursa – Turchia)

#3 Arnas Velicka (1999, 195, Playmaker, Neptunas Klaipeda)

#7 Gytis Radzevicius (1995, 197, Ala, Rytas Vilnius)

#8 Arturas Gudaitis (1993, 211, Centro, Rytas Vilnius)

#9 Laurynas Beliauskas (1997, 194, Guardia, Banco di Sardegna Sassari)

#21 Gytis Masiulis (1998, 206, Ala, Rytas Vilnius)

#23 Paulius Danusevicius (2001, 205, Ala, Lietkabelis)

#30 Kristupas Zemaitis (1996, 192, Playmaker, Manisa – Turchia)

#43 Ignas Sargiunas (1999, 196, Guardia, Rytas Vilnius)

#71 Mantas Rubstavicius (2002, 198, Ala, Zalgiris Kaunas)

#77 Martynas Paliukenas (1993, 191, Guardia, Rytas Vilnius)