Basket, i migliori italiani della nona giornata di Serie A. Patrick Hassan decisivo per Trento
La Serie A di basket ha completato nel weekend concluso la nona giornata della regular season 2025-2026, fermandosi nel prossimo fine settimana per lasciare spazio alla prima finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 dove sarà impegnata l’Italia guidata dal nuovo CT Luca Banchi. Anche nel turno appena disputato i giocatori tricolori si son ben comportati risultando anche decisivi: andiamo a scoprirli brevemente insieme.
6 punti e 8 assist di Amedeo Della Valle nel successo casalingo della Germani Brescia sulla Vanoli Cremona (83-72), con 13 punti di Davide Casarin e 8 di Giovanni Veronesi tra le fila dei cremonesi. Patrick Hassan contribuisce con i suoi 12 punti alla vittoria della Dolomiti Energia Trentino sulla Nutribullet Treviso (81-68), con 8 punti di David Torresani per gli ospiti veneti. 9 punti di Davide Moretti nell’affermazione interna della Pallacanestro Trieste sull’Olimpia Milano (86-82), con 9 punti di Giampaolo ‘Pippo’ Ricci per i meneghini che non bastano però ad evitare il ko.
6 punti di Matteo Da Ros e 5 di Andrea Calzavara nel blitz esterno dell’Apu Old Wild West Udine sull’Openjobmetis Varese (59-66), con tre punti di capitan Matteo Librizzi per i biancorossi lombardi. 4 punti di John Petruccelli nella vittoria dei Trapani Shark sull’Unahotels Reggio Emilia (88-75), con Lorenzo Uglietti accarezza la doppia cifra con 8 punti tra gli emiliani. Amedeo Tessotori mette la sua firma sul colpo dell’Umana Reyer Venezia in casa della Bertram Derthona Tortona (90-98) con i suoi 12 punti, mentre Tommaso Baldasso è l’ultimo ad arrendersi dei suoi con 16 punti.
La Virtus Bologna si aggiudica un ‘classico’ del nostro basket contro l’Acqua San Bernardo Cantù (77-89) grazie anche ai 10 punti di ‘Momo’ Diouf e ai 6 di Alessandro Pajola, con 15 punti di Giordano Bortolani e 12 di Grant Basile per i padroni di casa. Nel match che chiudeva il programma della nona giornata la Guerri Napoli rispetta il fattore campo contro la Dinamo Sassari (86-75) con 4 punti di Stefano Gentile, mentre Luca Vincini mette a referto 5 punti tra i sardi.