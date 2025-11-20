Basket, i convocati dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali. Banchi chiama diversi giovani e nomina Polonara capitano

L’Italia si appresta a incominciare la propria avventura nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket: il primo appuntamento è previsto giovedì 27 novembre (ore 20.00) a Tortona contro l’Islanda, mentre tre giorni dopo si farà visita alla Lituania. Si tratta di un doppio confronto di enorme importanza per la nostra Nazionale, sarà fondamentale iniziare bene per non complicarsi fin da subito la vita nella rincorsa verso la rassegna iridata.

Il CT Luca Banchi ha diramato la sua prima lista di convocati, pronto per fare il proprio esordio sulla panchina tricolore. Il Commissario Tecnico si è reso protagonista di un bel gesto: ha nominato Achille Polonara come capitano, anche se il 33enne non potrà rispondere alla chiamata dopo essersi sottoposto al trapianto di midollo. Uno dei fari della Nazionale, forte delle 94 presenze in azzurro, aveva già ricoperto questo ruolo contro l’Ungheria nel febbraio 2024 durante le qualificazioni agli Europei.

Tra i diciassette chiamati per l’occasione, ci sarà spazio per un buon numero di giovani interessanti e pronti a debuttare in Nazionale A: Luigi Suigo, Diego Garavaglia e Luca Vincini, Elisèe Assui e Giovanni Veronesi. Luca Banchi è andato a pescare anche in Serie A2 e ha selezionato Francesco Ferrari. Tra i big spiccano Amedeo Della Valle, Stefano Tonut, Amedeo Tessitori, Gabriele Procida (dal Real Madrid), Sasha Grant e Nicola Akele. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket.

CONVOCATI ITALIA QUALIFIAZIONI MONDIALI BASKET

Amedeo Della Valle (guardia, Brescia)

Stefano Tonut (guardia, Olimpia Milano)

Amedeo Tessitori (centro, Venezia)

Gabriela Procida (guardia/ala, Real Madrid)

Diego Garavaglia (ala, Ratiopharm Ulm)

Francesco Ferrari (ala, Cividale del Friuli)

Tommaso Baldasso (guardia, Tortona)

Luigi Suigo (centro, Mega Superbet Basket)

Leonardo Candi (play/guardia, Venezia)

Davide Casarini (guardia, Cremona)

Achille Polonia (guardia, Sassari), capitano (non potrà rispondere alla chiamata)

Matteo Librizzi (playmaker, Varese)

Riccardo Rossato (guardia, Trapani)

Sasha Grant (guardia, Cremona)

Nicola Akele (ala, Virtus Bologna)

Luca Vincini (ala/centro, Sassari)

John Petrucelli (guardia/ala, Trapani)