Basket, i convocati della Lituania per affrontare l’Italia: Gudaitis vecchia conoscenza, assenti NBA e giocatori di Eurolega

La nuova Italia di Luca Banchi si prepara a vivere la sua prima volta. Gli azzurri scenderanno in campo domani contro l’Islanda per l’esordio nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027 e poi voleranno in Lituania per giocare domenica la seconda sfida. Un doppio appuntamento già molto importante per la squadra azzurra, che non può davvero permettersi passi falsi in un cammino verso la rassegna iridata che sarà durissimo.

L’Italia è stata sorteggiata appunto con Lituania, Islanda e Gran Bretagna, ma nella fase successiva dovrebbe incrociarsi anche con Serbia e Turchia. Solo tre squadre si qualificano per il Mondiale e dunque è certo che ci sarà sicuramente un’assenza illustre tra azzurri, lituani, serbi e turchi.

La sfida di domani a Tortona contro l’Islanda non si può assolutamente sbagliare e poi ci sarà il pensiero del match con la Lituania, che è la grande rivale di questa prima fase. Una nazionale sicuramente fortissima al gran completo, ma proprio per la calendarizzazione di questa prima finestra non mancheranno le assenze tra le fila lituane. Non ci saranno tutti i giocatori della NBA e neanche di Eurolega, con una foltissima rappresentanza che arriva direttamente dal campionato lituano.

Questi i convocati della Lituania, già per la prima sfida contro la Gran Bretagna: Arnas Velička, Ignas Sargiūnas, Kristupas Žemaitis, Mantas Rubštavičius, Laurynas Beliauskas, Martynas Paliukėnas, Gytis Radzevičius, Paulius Danusevičius, Gytis Masiulis, Artūras Gudaitis, Marekas Blaževičius.

Una buonissima squadra dove ci sono anche alcune conoscenze del nostro campionato, tra cui Laurynas Beliauskas, che milita attualmente nella Dinamo Sassari. Tra i lunghi è stato convocato anche Arturas Gudaitis, che in passato ha vestito la maglia di Milano vincendo anche uno Scudetto.

Mancano ovviamente alcuni nomi illustri come Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis e Matas Buzelis, che giocano in NBA, ma anche tutti i componenti dello Zalgiris, impegnato nelle sfide di Eurolega. Si è puntato molto sul gruppo del Rytas, formazione di alto livello del campionato lituano e dunque sicuramente sono giocatori che ben si conoscono. Ci sarà poi la solita atmosfera caldissima sugli spalti e dunque servirà davvero una straordinaria prestazione all’Italia. Vincere in Lituania metterebbe, però, già la squadra di Banchi in una situazione privilegiata in queste qualificazioni.