Basket, figuraccia Italia! L’Islanda passa a Tortona, qualificazione al Mondiale già in tremenda salita

Comincia con un’amarissima sconfitta il nuovo corso dell’Italbasket targato Luca Banchi. Nel primo match delle Qualificazioni al Mondiale 2027 gli azzurri sono sconfitti a Tortona dall’Islanda per 81-76. Un ko che mette in salita la corsa verso la rassegna iridata, con gli azzurri che hanno faticato per tre quarti e che poi sembravano invece aver trovato la direzione giusta. Purtroppo nel finale davvero troppi errori e l’Islanda ha punito, andando a prendersi una vittoria comunque meritata. Adesso servirà assolutamente una reazione già domenica in Lituania in una trasferta davvero complicatissima.

Non sono bastati 19 punti di Davide Casarin all’Italia e nemmeno i 16 di Gabriele Procida. Amedeo Tessitori chiude in doppia doppia con 10 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra anche Amedeo Della Valle (10), ma i suoi errori in lunetta nel finale sono pesantissimi. L’eroe islandese è senza alcun dubbio Elvar Fridriksson, che mette a referto 29 punti. Importantissimi, però per gli islandesi anche i 16 di Hlinason

Inizio un po’ a rilento degli azzurri e l’Islanda ne approfitta per piazzare il 5-0 con la tripla dall’angolo di Fridriksson. L’Italia finalmente si scuote e piazza un parziale di 12-0 con Della Valle e Procida protagonisti. Gli islandesi reagiscono e pareggiano i conti con la tripla di Gunnarsson (16-16). Gli ospiti sono in ritmo e ancora dall’arco Palsson firma il vantaggio. Casarin è il protagonista degli ultimi minuti e arriva alla prima sirena con 12 punti, mentre il tabellone segna 21-21.

Come nel primo quarto, l’Italia comincia male anche nel secondo. L’Islanda costruisce un parziale di 8-0 condito anche dalla tripla di Fridriksson. Tessitori e Petrucelli provano a dare una scossa agli azzurri, ma è sempre uno scatenato Fridriksson dall’arco a dare un nuovo +7 ai nostri avversari (25-32). Gli azzurri sono un po’ in difficoltà, ma si scuotono con le triple di Baldasso ed arrivano sul -1 (34-35). All’intervallo è comunque Islanda in vantaggio per 38-34.

Al rientro dalla pausa lunga primi due punti in azzurro di Ferrari. L’Islanda prova ad allungare, ma l’Italia resta a contatto grazie al solito Casarin, che firma il -1 (44-45). La squadra di Banchi, però, si blocca improvvisamente in attacco, mentre dall’altra parte l’Islanda gioca in maniera fluida e con Hermansson e Gunnarsson scappa addirittura sul +10 (51-61). La tripla di Procida tiene l’Italia dentro la partita, ma gli azzurri sono sul -7 quando si entra negli ultimi dieci minuti.

Nei primi tre minuti serve una scossa da parte degli azzurri ed eccola che arriva. Tessitori fa la voce grossa sotto i tabelloni e la schiacciata in contropiede di Procida fa esultare il pubblico di Tortona per il vantaggio sul 65-64. Il giocatore del Real Madrid si è accesso e cavalca il momento con la tripla del +4 (68-64) che obbliga l’Islanda al timeout. Gli azzurri sembrano avere una marcia in più, ma i nostri avversari non mollano mai e Gudmundsson mette la tripla del -2 (72-70). Una serie di errori dalla lunetta da entrambe le parti e Fridriksson poi firma il -1 (75-74) ad un minuto e mezzo dalla fine. Della Valle purtroppo fa solo 1/3 in lunetta e dall’altra parte sempre Fridriksson piazza addirittura il gioco da tre punti del sorpasso (76-77). Tonut si divora un canestro in contropiede e poi Fridriksson segna entrambi i liberi a tredici secondi dalla fine. Baldasso sbaglia la conclusione del pareggio e l’Islanda può così festeggiare la vittoria per 81-76.

IL TABELLINO DELLA PARITTA

ITALIA – ISLANDA 76-81 (21-21, 13-17, 20-23, 22-20)

Italia: Della Valle 10, Tonut, Tessitori 10, Procida 16, Ferrari 2, Baldasso 13, Suigo, Casarin 19, Librizzi, Grant 2, Vincini, Petrucelli 4

Islanda: Steinarsson 7, Henningsson, Gudmundsson 8, Fridriksson 29, Hermannsson 6, Agustsson, Palsson 7, Gunnarsson 8, Hlinason 16, Thrastarson, Bjornsson