Basket femminile, Sesto San Giovani batte il SEPSI Sic e passa il turno in EuroCup Women

Era il primo appuntamento decisivo della stagione per la Geas Sesto San Giovanni, che ha disputato oggi l’ultimo match della fase a gironi dell’EuroCup Women sul campo del Sepsi Sic. Alle milanesi serviva una vittoria per agguantare il secondo posto nel girone e staccare il pass per il prossimo turno, mentre una sconfitta avrebbe condannato alla prima delusione stagionale le ragazze di Cinzia Zanotti. Ecco come è andata.

Parte forte la Geas, con due triple che valgono subito il primo allungo. Continuano a correre le milanesi, con le avversarie che appaiono subito poca cosa, con un paio di errori banalissimi palla in mano e primo timeout con Sesto San Giovanni avanti 2-11. Un po’ di sufficienza palla in mano da parte delle ospiti permette al Sepsi Sic di tornare sul -5, ma quando la Geas riaccelera faticano le romene a reggere il ritmo e si va al primo stop sull’8-18.

Avvio di secondo quarto dove la Geas rifiuta qualche tiro fattibile e spreca occasioni, permettendo alla squadra di casa di ricucire in parte il gap. Ci vogliono più di tre minuti alle lombarde per sbloccarsi, ma continuano a sbagliare le ospiti in una metà quarto dalle percentuali bassissime. Si deve arrivare, così, agli ultimi minuti del primo tempo per rivedere un Sesto San Giovanni concreto in attacco e andare al riposo in vantaggio per 17-31, con 8 punti di Sara Roumy e 7 di Tinara Moore.

Altra accelerata della Geas a inizio ripresa e ospiti che toccano il +20 dopo 3’30” di gioco, mettendo virtualmente il match in ghiacciaia. E, così, il terzo quarto vola via senza particolari emozioni e Sesto San Giovanni va all’ultimo stop avanti 27-56. Non cambia, ovviamente, la musica negli ultimi 10 minuti, che servono solo per aggiornare le statistiche. Vince la Geas, che si impone contro il Sepsi Sic per 43-78 e strappa il biglietto per la seconda fase dell’EuroCup Women. Top scorer del match Sara Roumy con 16 punti e in doppia cifra per la Geas anche Jodie Cornelie-Sigmundova e Beatrice Attura con 12 punti.