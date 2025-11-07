Basket femminile, Schio-Venezia big match della sesta giornata di Serie A1

Dopo gli impegni europei, la Serie A1 di basket femminile è pronta a scendere in campo nel weekend per disputare la sesta giornata del suo campionato. Le squadre vogliono arrivare nel migliore dei modi alla pausa di metà novembre ed il turno che si apprestano a vivere sarà denso e cruciale. Tutte le partite si disputeranno nella giornata di sabato 8 novembre, con un programma molto corposo.

La giornata inizierà alle ore 12.00 in Sardegna, dove la Dinamo Sassari sfida la Magnolia Molisana Campobasso in un match che vale già i playoff. Sarde reduci da due sconfitte tra campionato ed Europa mentre le molisane devono tornare a vincere dopo aver perso di misura contro Schio. Proprio la Famila Wuber Schio affronta in casa alle 16.15 l’Umana Reyer Venezia, in quello che è il big match della giornata.

Si torna poi in campo alle ore 20.30, quando Roseto ospiterà l’O.ME.P.S Battipaglia per risollevarsi dopo due ko consecutivi. Le campane, invece, cercano ancora il primo successo della stagione. Sempre alle ore 20.30 la Geas Sesto San Giovanni affronta in casa la Logiman Broni, in una partita valida per il terzo posto in solitaria in classifica.

Il lungo programma si concluderà alle ore 20.30 a San Martino di Lupari, dove l’Alama sfiderà la RMB Brixia ancora ferma a 0 punti. Riposerà invece in questo turno Derthona.