Basket femminile, prima vittoria di Derthona. Successi di Sesto San Giovanni e Broni

Si è completata la quinta giornata della Serie A1 di basket femminile. Un turno di campionato che si era già aperto ieri con le vittorie negli anticipi delle due capoliste. Tutto molto facile per la Reyer Venezia, che ha vinto agevolmente in casa contro la Dinamo Sassari per 86-44 con 17 punti a testa di Mavunga e Charles; mentre il Famila Schio ha espugnato il campo di Campobasso per 76-70, guidato dai 17 punti di Cecilia Zandalasini.

Battipaglia e Derthona cercavano la prima vittoria della loro stagione e a fare festa sono state le piemontesi grazie ad un canestro di Anastasia Conte, che ha sancito l’85-83 finale. Primi due punti dunque in classifica per una Derthona, trascinata dalle sue italiane: 12 punti per Conte, Leonardi e Penna. Non sono bastati a Battipaglia, invece, i 22 punti e 11 rimbalzi di Anaya Peoples.

Tutto facile per Sesto San Giovanni, che espugna il campo di Brescia per 79-60 al termine di una partita sempre in controllo e con ultimo quarto da 19-7 che ha messo il tassello definitivo. La miglior marcatrice di Sesto è stata Sara Roumy con 17 punti, ma da segnalare anche i 14 punti di Beatrice Attura, mentre per Brescia ottima prova di Anna Togliani con 20 punti.

Bella vittoria casalinga di Broni, che ottiene il terzo successo in campionato. La Logiman ha superato 82-71 Roseto grazie ad un ultimo quarto da 26-15. Protagonista assoluta del match Madison Hayes, che ha sfiorato una clamorosa doppia doppia da 29 punti e 9 rimbalzi, ma importanti anche i 12 punti di Angelica Castellani, mentre a Roseto non sono bastati i 15 punti di Samantha Puisis.

RISULTATI 5^ GIORNATA SERIE A1 BASKET FEMMINILE

Venezia – Sassari 86-44

Campobasso – Schio 70-76

Battipaglia – Derthona 83-85

Broni – Roseto 82-71

Brescia – Sesto San Giovanni 60-79

Riposa San Martino di Lupari