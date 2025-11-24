Basket femminile, le migliori italiane della settima giornata di A1. Tagliamento sfiora la tripla doppia e fa vincere Brescia

Si è disputato nel weekend il settimo turno del massimo campionato italiano femminile di basket, una giornata che è stata caratterizzata dal big match vinto da Venezia contro Sesto San Giovanni e dalla prima vittoria stagionale di Brescia, che ha vinto il derby lombardo con Broni. E sono diverse le italiane protagoniste.

Il turno è iniziato con il netto successo di Campobasso contro Roseto per 69-49 e tra le padrone di casa spiccano i 10 punti di Maria Miccoli e di Stefania Trimboli. Come detto, il big match di giornata ha visto Venezia battere Sesto San Giovanni per 71-58 e tra le venete protagoniste sono state anche Martina Fassina, con 12 punti, e Lorela Cubaj con 9 rimbalzi, mentre tra le lombarde non bastano i 6 punti e i 7 assist di Beatrice Attura.

Successo esterno di Tortona in casa di San Martino di Lupari per 84-91 e per le piemontesi ottime prestazioni delle italiane, con i 16 punti di Anastasia Conte, i 15 di Elisa Penna e gli 11 punti e 8 assist di Francesca Melchiori, mentre per le padrone di casa non bastano i 9 punti di Beatrice Del Pero.

Primo successo stagionale per Brescia, che ha superato Broni per 87-63 e protagonista assoluta del derby lombardo è stata Marzia Tagliamento, che ha chiuso con 21 punti e 13 assist, sfiorando la tripla doppia con anche 9 rimbalzi. Ci sono anche 19 punti di Anna Togliani e i 18 di Sofia Frustaci. Infine, netto successo di Schio contro Sassari per 94-51, con 11 punti di Cecilia Zandalasini.