Basket femminile, la Reyer Venezia ospita Brescia in Serie A1. Turno di riposo per Schio, Campobasso fa visita a Broni

La Serie A1 di basket femminile si appresta a vivere nel weekend alle porte l’ottava giornata della regular season 2025-2026, con un solo anticipo in programma domani mentre le restanti partite si disputeranno nell’arco della domenica: presentiamo brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Nell’unico anticipo del sabato alle ore 18:00 la Bertram Derthona Tortona ospita la neo-promossa Panthers Roseto, con le piemontesi attualmente in settima posizione con 4 punti al pari di San Martino di Lupari mentre le abruzzesi hanno all’attivo una sola vittoria stagionale (2 punti). La domenica 30 novembre si apre con il primo match previsto alle ore 15:30 tra la Dinamo Sassari e l’O.ME.P.S. Battipaglia, con le sarde che vogliono rialzare la testa e ritrovare una vittoria che manca da diverse partite così come le campane a quota 2 punti in graduatoria.

Alle ore 18:00 sono invece tre le sfide che si disputeranno in contemporanea, a cominciare dall’incrocio tra la neo-promossa Logiman Broni e La Molisana Magnolia Campobasso: le ospiti vogliono rimanere in scia al duo che le precede ovvero Famila Schio e Reyer Venezia, mentre le piemontesi nonostante il salto dalla Serie A2 si mantengono nelle posizioni che contano; l’Umana Reyer Venezia attende al Taliercio la RMB Brixia per agganciare provvisoriamente in vetta le acerrime rivali di Schio. Completa il programma della giornata il match tra la Geas Sesto San Giovanni e l’Alama Sam Martino di Lupari, mentre la Famila Wuber Schio osserverà un turno di riposo.