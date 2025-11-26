Basket femminile, la Reyer Venezia chiude con un successo su Landes la prima fase dell’Eurolega

Si conclude con una vittoria la prima fase dell’Eurolega femminile 2025-2026 dell’Umana Reyer Venezia. Al Taliercio, le venete hanno superato il Basket Landes con il punteggio di 57-56, al termine di un match molto equilibrato che è valso alle italiane il secondo posto nel Gruppo D. Partita di grande livello per la Reyer, vinta solo al fotofinish grazie ai liberi di Kaila Charles, top scorer con 16 punti. Venezia tornerà così in campo a dicembre, per disputare la seconda fase della massima competizione europea.

Iniziano bene le francesi che prima pareggiano con Musa e poi allungano con Wojta (+4). I quattro punti consecutivi di Dojkic fissano la parità, prima della tripla di Lacan che regala il nuovo vantaggio a Landes. Charles risponde dall’arco e con l’appoggio sotto il canestro porta in vantaggio le veneziane. Pardon pareggia nuovamente e la parità tiene banco fino al 17-17. Nei 2′ finali segna solo Venezia. Il punteggio recita dopo 10′ 22-17 per l’Umana Reyer.

Seconda frazione a bassissima intensità. Pasa firma in apertura il massimo vantaggio di +7 ma le transalpine si riavvicinano con un parziale di 0-4. Al canestro di Cubaj risponde Wojta e con la tripla di Musa, Landes trova addirittura il pareggio a quota 26. Da qui inizia una vera e propria crisi per entrambe le squadre, interrotta solo dalla tripla di Wojta che porta a +2 le francesi prima del pareggio di Pan. 29-29 il punteggio all’intervallo lungo.

Nella ripresa sono i liberi di Dojkic a ridare il vantaggio alle venete che allungano con Santucci e Charles. È poi di nuovo Dojkic, aiutata dalla tripla di Charles, a chiudere il parziale di 11-0 veneziano che spezza il match. Le francesi reagiscono però prima con Pardon e poi con la tripla di Bussiere ed il canestro di Macquet. Vantaggio delle italiane che si riassottiglia a sei lunghezze prima che Pasa torni a muovere il punteggio. Dopo tre frazioni la Reyer è avanti per 48-42.

Nei primi minuti dell’ultimo quarto sono le francesi a segnare; parziale di 5-0 e -1 momentaneo. Venezia risponde con cinque punti consecutivi di Holmes e con il gran canestro di Dojkic che vale il +8 a 5′ dalla sirena finale. Landes torna a segnare dopo minuti di digiuno con la tripla di Bussiere (-5), la Reyer spreca in attacco e grazie al canestro di Lacan le transalpine si portano a -3. Macquet segna i liberi del -1 ad 1′ dalla conclusione, Venezia incredibilmente si divora due occasioni per chiudere la partita e Pardon punisce in contropiede per il sorpasso francese. Charles segna i liberi del +1 a 5″ dalla fine