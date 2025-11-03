Basket femminile: Italia, le convocate per il torneo di La Linea. C’è l’intero roster del bronzo europeo

Sono state diramate nel pomeriggio le convocazioni di Andrea Capobianco per il torneo che, il 14 e 15 novembre, verrà affrontato dall’Italia a La Linea, zona dello Stretto di Gibilterra. Contro le azzurre giocheranno il 14 novembre la Spagna (alle 18:45). Di seguito i nomi di chiamate e riserve a casa.

0 Jasmine Keys 1997 1.87 A Famila Schio

3 Gina Conti 1997 1.80 P Geas Sesto S.Giovanni

6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Umana Venezia

7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 P Famila Schio

8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio

9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Famila Schio

11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia

12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso

16 Adele Cancelli 2004 1.88 C Geas Sesto S.Giovanni

18 Mariella Santucci 1997 1.73 P Umana Venezia

19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia

22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Avenida Salamanca

24 Ilaria Panzera 2002 1.83 G Famila Schio

77 Martina Kacerik 1996 1.81 G Geas Sesto S.Giovanni

99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Queste le riserve a casa

Francesca Baldassarre 2008 G Pol. Battipagliese

Emma Giacchetti 2007 P La Molisana Campobasso

Caterina Gilli 2002 A San Martino di Lupari

Isabel Hassan 2009 A Umana Venezia

Francesca Leonardi 2002 G Derthona Basket

Lavinia Lucantoni 2005 G Panthers Roseto 2.0

Martina Spinelli 2002 A Dinamo Sassari

Sara Toffolo 2000 A Derthona Basket

Anna Turel 2002 P Dinamo Sassari

Nel gruppo delle 18 che viaggerà verso La Linea un unico nome nuovo, quello della pivot del Geas Sesto San Giovanni Adele Cancelli. Ritorno in azzurro anche per Gina Conti, che era stata utilizzata in passato da naturalizzata. Per il resto, presenti tutte le giocatrici del bronzo degli Europei vissuti tra Bologna e il Pireo.

Così coach Capobianco alla FIP: “A Roma ritroveremo lo staff e il gruppo delle giocatrici con le quali abbiamo lavorato dal primo giorno di raduno pre-Europeo, non solo le Azzurre che poi sono scese in campo a Bologna e Atene. Recuperiamo qualche atleta che era fuori per infortunio e c’è un volto nuovo, Adele Cancelli. Andando avanti ho l’intenzione di ampliare il gruppo con l’inserimento delle giovani più interessanti ma in occasione di questo torneo e soprattutto a marzo per il pre-Mondiale il tempo è veramente pochissimo e dovremo scegliere e mandare in campo le Azzurre che dimostreranno di essere più pronte. Non abbiamo a disposizione i 25 giorni di lavoro che ci hanno permesso di fare miglioramenti clamorosi giorni dopo giorno nella strada verso Atene. Quanto al torneo di La Linea, affrontiamo il meglio del basket femminile europeo, la mia storia insegna che ho sempre preferito affrontare test dal coefficiente di difficoltà molto elevato. Se vogliamo giocare al livello più alto, dobbiamo confrontarci con continuità con realtà come Francia e Spagna“.

Il raduno partirà domenica 9 novembre al Centro di Preparazione Olimpica CONI intitolato a Giulio Onesti, poi giovedì 13 ci sarà il volo per Malaga, da cui ci si trasferirà verso La Linea. Il 14 e 15 le partite già citate, quindi il 16 il rientro con scalo a Venezia prima del rientro a Roma. Va ricordato che stiamo parlando del primo test verso il torneo pre-Mondiale che si giocherà aa San Juan, Porto Rico, nel mese di marzo e che vedrà l’Italia opposta a Porto Rico (11 marzo), Nuova Zelanda (12), USA (14), Spagna (15), Senegal (17).