Basket femminile, in Serie A1 vincono Sassari, Campobasso, Venezia e Geas

Si è conclusa la nona giornata del massimo campionato femminile di basket e sui parquet d’Italia sono arrivate le vittorie di Sassari, Campobasso, Venezia e Sesto San Giovanni, in un turno che aveva visto già ieri il successo del Derthona su Roseto, mentre era a riposo Schio.

Si è partiti dal Palaserradimigni, dove Sassari domina la sfida contro Battipaglia, con le sarde che fin dal primo quarto allungano, chiudendolo avanti 32-22, e chiudono il discorso prima del riposo, dove vanno avanti 54-32. Ripresa senza grosse emozioni e, così, alla fine Sassari si impone 86-72, con Poindexter top scorer con 23 punti.

Grande equilibrio al Palaverde di Broni, dove le padrone di casa giocano alla pari contro Campobasso in un primo quarto chiuso sul 13-15, mentre le ospiti provano un allungo nel secondo parziale, guadagnando qualche possesso e andando al riposo avanti 22-29. La ripresa sorride a Broni nel terzo quarto, con le lombarde che rimontano e passano avanti, poi si lotta punto a punto e Campobasso va all’ultimo stop avanti 39-42. Si lotta punto a punto, nel match più emozionante di questa domenica, poi è Gray a prendere per mano Campobasso, con 8 punti consecutive per le ospiti, ma risponde a 9” dalla sirena Cornelius con la tripla del pareggio e supplementari. E qui l’esperienza di Campobasso è decisiva e con un parziale di +4 le molisane si impongono 68-72, con Simon top scorer con 19 punti.

Match folle al Taliercio, dove la Reyer Venezia parte con un ritmo fortissimo in difesa, concedendo a Brescia solo 4 punti in un primo quarto da psicoanalisi per l’attacco delle lombardo. Ma nel secondo parziale sono le venete a rallentare in attacco, concedendo invece 19 punti alla Brixia che va al riposo sotto 30-23. Venezia che decide di chiudere il discorso nel terzo quarto, dove Brescia torna a faticare in difesa e così le venete vanno all’ultimo stop avanti 59-39. Poco da dire, così, nell’ultimo quarto e Venezia che alla fine vince 69-55, con top scorer Tagliamento con 20 punti, che però non bastano alla Brixia.

Infine, al palazzetto Allende di Sesto San Giovanni la Geas non ha problemi ad avere la meglio su San Martino di Lupari, con le milanesi che fin dal primo quarto dettano il ritmo, chiuso avanti 25-13, e vanno al riposo lungo sul 46-29. Secondo tempo che è un lungo garbage time che la Geas gestisce e alla fine il Sesto San Giovanni si impone 82-70, con Roumy e Attura top scorer con 21 punti.