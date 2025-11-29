Basket femminile: il Derthona s’impone a fatica nel finale su Roseto in Serie A1

Vittoria di valore per l’Autosped G BCC Derthona nell’anticipo dell’8a giornata di Serie A1 femminile 2025-2026. Il club allenato da Orazio Cutugno passa un ostacolo non facile, quello rappresentato da una volitiva People Strategy Panthers Roseto, che cede solo nel finale per 86-77. Per Tortona 21 punti e 13 rimbalzi di Pallas Kunaiyi-Akpanah, ma la top scorer è Anastasia Conte con 22. Per Roseto 22 di Alyssa Ustby.

Inizio all’insegna del pedale sull’acceleratore per Tortona, che sulle ali dell’accoppiata Conte-Fondren s’invola fin sul 15-5 nel giro di meno di cinque minuti. Dopo una partenza bloccata in attacco, Roseto riesce a riprendere in mano la situazione, trascinata com’è da Ustby. Il parziale del rientro lo lancia lei e poi lo prosegue Bura, che sulla sirena riesce a chiudere il quarto d’apertura sul 20-19.

Le abruzzesi sono galvanizzate dal momento, in un minuto Puisis da tre e poi ancora Ustby firmano il 20-24, quindi Bura il 20-26. Il timeout chiamato da Cutugno rimette in moto Tortona con la tripla di Dotto, poi Kunaiyi-Akpanah porta verso la parità a quota 26. Si segna parecchio e in tutti i modi possibili, i sorpassi non mancano e la fiammata di Brcaninovic nemmeno, ma alla fine dei conti a parlare per ultima è Fondren con cinque punti in fila che portano avanti le padrone di casa all’intervallo (41-40).

Puinis e Ustby, al rientro in campo, provano ancora a spingere le ospiti ottenendo un margine massimo di 4 punti di vantaggio. Dall’altra parte ancora Conte e Kunaiyi-Akpanah si dimostrano in gran serata, poi dal 48-52 di metà terzo periodo arriva un parziale di 7-0 in cui si inseriscono anche Fondren e Melchiori. Ad interromperlo ci pensa sempre Ustby, poi c’è un po’ di lunetta per portare le squadre ai 10′ decisivi sul 61-56.

C’è il tentativo da parte delle rosetane di tenere ancora, con Lucantoni e Ustby che riportano fino al -1 il club neopromosso, e fino al 66-64 la lunetta tiene vicina la squadra ospite. Poi, però, due triple di Conte e Fontaine e altri due punti di Fondren e della stessa Conte segnano, a -5’58”, il nuovo allungo da parte dell’Autosped, che vola sul 75-64 potendo così controllare la partita. O almeno questo è ciò che sembra, perché Roseto non molla davvero mai e, con Ustby, Brcaninovic e Bura, a 1’01” dalla fine è ancora a 5 (82-77). Chiudono però tutto Kunaiyi-Akpanah dalla lunetta e Melchiori con rubata e punti dell’86-77 finale.

AUTOSPED G BCC DERTHONA-PEOPLE STRATEGY PANTHERS ROSETO 86-77

DERTHONA – Dotto 6, Kunaiyi-Akpanah* 21, Fontaine* 10, Conte* 22, Toffolo 2, Leonardi*, Fondren* 17, Arado ne, Suarez 2, Cocuzza ne, Melchiori 4, Penna. All. Cutugno

ROSETO – Puisis 9, Lucantoni* 2, NAtivi, Moroni* 6, Caloro 6, Espedale 11, Brcaninovic* 7, Bura 8, Coser* 6, Ustby* 22. All. Righi