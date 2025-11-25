Basket femminile, Campobasso perde in EuroCup: sconfitta che non fa male con lo Zabiny Brno

Si è appena conclusa alla Gym Rosnicka di Brno la sfida valevole per la sesta e ultima giornata della prima fase dell’EuroCup Women tra le padrone di casa dello Zabiny Brno e la Magnolia Campobasso. Le molisane arrivavano in Repubblica Ceca già qualificate per la seconda fase del torneo, ma una vittoria, ma anche una sconfitta con uno scarto inferiore ai 12 punti, significava chiudere al primo posto del girone.

Partono meglio le padrone di casa, con un paio di triple a dare il via al match e che allungano sul 10-4 dopo poco più di tre minuti di gioco. Risponde, però, Campobasso che rientra subito in scia alle ceche, anche se non richiude completamente il gap. A tre minuti dalla fine del primo quarto, però, una nuova accelerata di Brno vale il +11 per le padrone di casa, con Campobasso che con Madera e Trimboli reagisce e si va al primo stop con Brno avanti 29-24.

Continua a fare la lepre la formazione ceca, con le molisane obbligate a inseguire ed evitare di far scappare via lo Zabiny. Così la prima metà del secondo quarto vede il gap delle due squadre assestarsi sui 3 possessi di vantaggio per Brno, con Campobasso che paga un 33,33% dal campo, contro il 64% delle padrone di casa. Brno torna in doppia cifra di vantaggio a 90” dalla sirena dell’intervallo, poi Makurat limita i danni e si va al riposo con Brno avanti 42-35.

È ancora Makurat da oltre l’arco a dare il via alla ripresa e Campobasso che torna a -4, poi Simon ricuce a un solo possesso di distacco. E dopo due minuti e mezzo si chiude la lunghissima rincorsa molisana, con i liberi di Madera che impattano il risultato e poi è la stessa azzurra a firmare il sorpasso. Ora si lotta punto a punto e si va all’ultimo stop con la Magnolia Campobasso avanti 58-59.

Non si spezza l’equilibrio a inizio quarto quarto, con lo Zabiny Brno che spinge – obbligato a vincere per andare ai playoff – e Campobasso che risponde, con l’obiettivo di garantirsi comunque il primo posto in classifica. Così, alla fine, è un parziale di 7-0 delle ceche dalla lunetta a decidere la partita e lo Zabiny Brno si impone 71-67. Poco male per Campobasso, che chiude comunque al primo posto il girone. Per le molisane top scorer Anna Makurat con 22 punti e in doppia cifra anche Sara Madera, con 12 punti, e Anne Simon con 11.