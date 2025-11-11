Basket femminile, Cecilia Zandalasini non raggiunge il raduno azzurro a Roma per motivi fisici

La Nazionale italiana di basket femminile è al lavoro in questi giorni al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa in attesa di volare a La Linea (Spagna) giovedì 13 novembre per affrontare un torneo amichevole di alto livello internazionale. Le Azzurre sfideranno in un triangolare di lusso le padrone di casa vice-campionesse d’Europa il 14 e la Francia il 15 novembre.

Rispetto alle prime convocazioni, la stella del movimento tricolore Cecilia Zandalasini è stata autorizzata a non aggregarsi al raduno di Roma per motivi fisici e ieri ha dovuto lasciare il ritiro anche Martina Fassina, sostituita da Caterina Gilli. Questa rappresenta comunque solo una tappa di passaggio in vista del fondamentale appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Luca Banchi, nuovo CT dell’Italbasket maschile, ieri ha fatto visita alle Azzurre durante il raduno romano: “Siete state fonte di ispirazione la scorsa estate per lo spirito col quale siete scese in campo, per come avete distribuito responsabilità e sacrifici. Generalmente sono molto geloso delle mie ferie, beh per voi ho sacrificato qualche pomeriggio di mare preferendo tornare a casa per vedere le partite di Atene. Perché era davvero emozionante vedervi giocare“, il suo saluto al gruppo azzurro riportato dal sito federale.

Di seguito la lista aggiornata delle 18 giocatrici convocate per il raduno dell’Italia in vista del triangolare amichevole di La Linea:

0 Jasmine Keys 1997 1.87 A Famila Schio

3 Gina Conti 1997 1.80 P Geas Sesto S.Giovanni

6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Umana Venezia

7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 P Famila Schio

8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio

10 Caterina Gilli 2002 1.85 A San Martino di Lupari

11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia

12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni

13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia

14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso

16 Adele Cancelli 2004 1.88 C Geas Sesto S.Giovanni

18 Mariella Santucci 1997 1.73 P Umana Venezia

21 Francesca Leonardi 2002 1.80 G Derthona Basket

22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio

23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Avenida Salamanca

24 Ilaria Panzera 2002 1.83 G Famila Schio

77 Martina Kacerik 1996 1.81 G Geas Sesto S.Giovanni

99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso