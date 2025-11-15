Basket femminile, a La Linea l’Italia cerca il bis contro la Francia

L’Italia torna in campo a La Linea de la Concepción per la seconda giornata del Torneo La Linea 2025, affrontando la Francia in un’amichevole che profuma già di alta quota europea. Dopo il brillante successo ottenuto ieri sera contro la Spagna, le azzurre guidate dal ct Andrea Capobianco cercano continuità in un percorso che punta dritto alla preparazione del pre-Mondiale 2026. L’obiettivo è mettere ulteriori minuti di qualità nelle gambe, consolidare le gerarchie tecniche e testare l’amalgama di un gruppo che unisce pilastri ormai affermati a giovani talenti in rampa di lancio.

La vittoria sulle iberiche (61-77), la prima con la squadra Senior dopo oltre venticinque anni, ha dato un segnale forte: l’Italia è ormai stabilmente nel novero delle protagoniste continentali, come già certificato dallo storico bronzo conquistato all’EuroBasket Women 2025. Contro la Spagna, le azzurre hanno dominato per 40 minuti, trovando risposte importanti da Laura Spreafico (18 punti), Olbis Andrè (13) e Lorela Cubaj (11). Festa anche per i traguardi individuali: la 50ª presenza in Nazionale per Jasmine Keys, l’esordio assoluto della giovane Adele Cancelli e i primi punti in maglia Senior per Carlotta Zanardi.

Ora però si torna a guardare avanti, e l’avversaria di stasera ha motivazioni particolari. La Francia, pur trattandosi di un torneo amichevole, vorrà riscattare la sconfitta nella finale per il bronzo subita proprio contro l’Italia all’ultimo Europeo. Le transalpine, reduci da un ciclo che le ha viste sfiorare l’impresa olimpica contro gli Stati Uniti a Parigi 2024, si presentano con un gruppo ricco di talento e fisicità. Occhi puntati soprattutto su Valentine Ayayi e su Marieme Badiane, compagna di Andrè e Keys a Schio, oltre che su Ainhoa Risarcher, sorella del giocatore NBA Zacharie.

La palla a due è fissata per le 19:30 al Polideportivo Municipal di La Linea: l’Italia cercherà il bis per chiudere nel migliore dei modi il mini-ciclo iberico e tornare a casa con nuove certezze tecniche e caratteriali. Il test contro la Francia sarà l’ultimo impegno prima del rientro in Italia, ma soprattutto un passaggio chiave nella costruzione della squadra che a settembre 2026 inseguirà un posto al Mondiale di Berlino. Con entusiasmo, fiducia e una crescente consapevolezza, le Azzurre sono pronte a un’altra notte da protagoniste.