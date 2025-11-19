Basket, Europe Cup: per Sassari un ko che non fa male col Vechta

Si è disputata l’ultima partita della regular season del Gruppo G della Europe Cup e una Dinamo Sassari già certa di chiudere la prima parte della sua stagione europea al primo posto è scesa in campo al Rasta Dome di Vechta, in Germania, con i tedeschi obbligati a vincere per provare a conquistare il secondo posto valido per superare la prima fase del torneo.

Inizia forte la squadra di casa, che nei primi tre minuti scappa subito via sull’11-4. Fatica a reagire Sassari e a 4’ dalla fine del primo quarto un canestro di Bamba vale la doppia cifra di vantaggio per il Vechta. Ancora una volta Sassari può solo limitare i danni, impedire ai tedeschi di scappare ancora più via e il primo quarto si chiude sul 23-15.

Il secondo quarto vede protagonista nei primi minuti Ceron, che con cinque punti consecutivi riporta Sassari a -5. I sardi ora sono più intraprendenti, rispondono colpo su colpo ai tedeschi, che però nella seconda metà del quarto hanno una nuova fiammata per il nuovo +10. Risponde Sassari con McGlynn e Marshall, ma poco prima della sirena la tripla di Brown rilancia il Vechta che va al riposo avanti 42-34.

Continua l’elastico a inizio ripresa, con i sardi che ricuciono in parte il gap e tedeschi che subito tornano in doppia cifra di vantaggio. Un nuovo parziale di 7-0 per i padroni di casa vale il massimo vantaggio sul +15 dopo 3’30” del terzo quarto. Ora il Vechta può gestire il vantaggio, spinto anche dalle maggiori motivazioni sul parquet, mentre Sassari cerca di rientrare in partita, ma non scende sotto la doppia cifra di vantaggio e terzo quarto che si chiude sul 62-49.

Quarto quarto che, a questo punto, ha poco da dire, con i tedeschi in gestione del match e sardi che già pensano all’impegno di campionato del fine settimana. Match che nel finale vede un moto d’orgoglio di Sassari che tenta la rimonta, ma è troppo tardi e alla sirena finale è il Vechta a vincere per 77-73. Top scorer di giornata Tevin Brown con 24 punti, seguito per i tedeschi da Malcolm Dandridge con 16. Per Sassari, invece, in doppia cifra Marco Ceron con 14 punti, Laurynas Beliauskas con 11, così come Luca Vincini.