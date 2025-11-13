Basket, Eurolega: la Virtus Bologna sfida il Barcellona per tornare al successo in trasferta

La settimana di Eurolega 2026 si è aperta nel migliore dei modi per la Virtus Bologna che, al Paladozza, ha battuto i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul per 99-89. Le V-Nere sono tornate al successo dopo tre ko consecutivi in trasferta ed ora torneranno in campo venerdì 14 novembre per affrontare il secondo match della settimana europea.

La Virtus volerà in Spagna per affrontare l’insidiosa sfida con il Barcellona. La squadra di Ivanovic non ha ancora perso tre le mura amiche, riuscendo a battere compagini che mirano alle Final Four come Real Madrid e Panathinaikos. La musica in trasferta è però ben diversa, con l’unico successo bolognese arrivato quasi un mese fa a Lione.

Ora le V-Nere trovano sulla loro strada una delle squadre più attrezzate che sta però facendo più fatica del previsto. Nel roaster spagnolo figurano infatti nomi di alto livello come Kevin Punter, Tomas Satoransky e gli ex Toko Shengelia e Will Clyburn. In casa il Barcellona non è imbattibile ma per vincere servirà una prestazione convincente, soprattutto in difesa.

La Virtus dovrà macinare punti in attacco affidandosi come sempre a Carsen Edwards, Matt Morgan e Alen Smailagic, cercando poi di trovare il bando della matassa in difesa. Non ci resta che aspettare le 20.30 di venerdì quando, sul parquet del Palau Blaugrana, le due squadre si daranno battaglia per conquistare punti preziosi per le loro ambizioni.