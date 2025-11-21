Basket, Eurolega: Edwards fa volare Bologna contro il Maccabi

Sesto successo per la Virtus Olidata Bologna in Eurolega, con gli emiliani che dopo un’ottima partita superano al Paladozza il Maccabi Tel Aviv per 99-89. Protagonista assoluto del match Carsen Edwards, che nel primo tempo chiude con cinque triple e con 26 punti totali è l’mvp della partita. Per Bologna in doppia cifra anche Morgan (17), Alston Jr (15) e Diouf (14), mentre per il Maccabi ci sono i i 19 di Santos e i 18 di Dowtin Jr.

Avvio molto equilibrato, con le due squadre che rispondono colpo su colpo per quasi la metà del primo quarto, quando una tripla di Edwards e un canestro di Diouf valgono il +7 per la Virtus Bologna. Ancora una tripla di Edwards vale il massimo vantaggio per i padroni di casa poco dopo metà quarto. Un parziale di 8-0 del Maccabi riapre completamente il match, con gli israeliani che fanno male da oltre l’arco e a 2’ dalla fine dalla lunetta chiudono la rimonta e sorpassano Bologna. Reagisce la squadra di Ivanovic, con un contro parziale per il +4 e si va al primo stop sul 26-24.

La tripla di Morgan dà il via al secondo quarto e le due squadre si sfidano da oltre l’arco, con l’equilibrio che non si spezza. Una tripla del solito Edwards riporta avanti Bologna che prova spezzare l’equilibrio, ma la tripla di Santos tiene Tel Aviv in scia. La Virtus gioca a fare la lepre, riallunga e poi con la tripla di Edwards (per lui già 17 punti) manda i suoi in doppia cifra. Vildoza firma il +14 e poi si va al riposo con Bologna avanti 56-45.

Il secondo tempo inizia con la sesta tripla della serata di Edwards, cui segue la settima (su 12 tentativi), ma risponde il Maccabi, che resta così a -10. Si lotta da oltre l’arco ora ed è sempre il numero 3 di Bologna a dominare, firmando la tripla numero 8. Emiliani che così restano in doppia cifra di vantaggio e gestiscono senza troppa difficoltà questa fase della partita e si va all’ultimo stop con la Virtus avanti 80-66.

Ultimo quarto che vede Bologna difendere e gestire il vantaggio accumulato, senza dover spingere troppo, con il Maccabi che non riesce a chiudere il divario tra le due squadre. Quando sembra ormai garbage time, ecco che gli israeliani trovano un parziale di 8-0 che vale il -6 e Bologna che deve tornare concentrata sul parquet. Due liberi di Diouf ridanno fiato a Bologna e ora la Virtus può veramente gestire e la tripla di Alston Jr. mette la parola fine e la Virtus vince 99-89.