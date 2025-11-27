Basket, Eurocup femminile: black-out al PalaSerradimigni, sospesa Dinamo Sassari-KP Brno

Si doveva conoscere questa sera il destino della Dinamo Sassari nell’EuroCup femminile 2025-2026 ma il black-out del Pala Serradimigni ha rimandato il verdetto. Le sarde erano in vantaggio di due lunghezze sulle ceche del KP Brno quando le luci del palazzetto si sono improvvisamente spente, a 3′ dalla fine della sfida, decisiva per la qualificazione al prossimo turno. In attesa di sapere se la partita verrà conclusa domani o se la squadra italiana verrà penalizzata con una sconfitta a tavolino, la Dinamo Sassari ha da poco reso noto quanto segue: “La partita tra Dinamo Women e KP Brno, valida per la 6ª giornata di regular season di FIBA Europe Cup Women, è stata sospesa a 3’17” dal termine dell’ultimo quarto a causa di un blackout elettrico. La società, in attesa della decisione ufficiale della Fiba in merito all’esito della partita, comunicherà nella giornata di domani gli aggiornamenti in merito”.

Avvio di partita molto equilibrato con le ceche che trovano il primo vantaggio di +4 grazie alla tripla di Zilova. Poindexter risponde dall’arco e la tripla di Treffers vale il sorpasso sardo. Il parziale della Dinamo si allunga con i canestri di Richards e Treffers fino al momentaneo +6 sassarese. Nel finale di quarto le squadre vanno a segno solo sfruttando i tiri liberi. Dopo 10′ il parziale recita 20-11 per Sassari.

Nei primi minuti del secondo quarto la squadra italiana va a segno solo con i liberi di Egwoh, Brno sigla un parziale di 9-0 e si porta a -2. Dopo momenti di difficoltà le sarde tornano a segnare con Treffers, Poindexter piazza la tripla del nuovo +6 ma le ceche rispondono colpo su colpo. Con la tripla di Rokkanen Brno arriva addirittura al -2, prima di superare le italiane con il canestro di Vesela. Richards nel finale rimette davanti Sassari. 36-35 per la Dinamo all’intervallo lungo.

Ad inizio ripresa Poindexter cerca di trascinare nuovamente le sarde ma le ceche restano a contatto grazie a Calvert. Con Hibalova le ospiti pareggiano a quota 43 prima che la solita Poindexter sigli due triple di fila riportando la Dinamo sul +9. Le ceche non si disuniscono ed infilano un nuovo parziale da 6-0 per risalire fino al -3. Nel finale sono ancora le ospiti a segnare e con Svatonova pareggiano a quota 54, prima che Sammartino e Turel ridiano 5 lunghezze di vantaggio alla Dinamo. A 10′ dal termine il punteggio è 59-54 per Sassari.

Poindexter apre il quarto finale con il canestro del +7 prima che Swartz risponda con la tripla. A Richards risponde Vondrackova e con Svatonova le ceche si riportano a -2. Calvert pareggia e Svatonova realizza il sorpasso per concludere il parziale di 8-0. Carangelo e Treffers operano il sorpasso ma a circa 3′ dalla sirena le luci del PalaSerradimigni improvvisamente si spengono. Il match quindi viene sospeso nel momento decisivo, seguono ore di attesa per una decisione che non è ancora stata tutt’ora ufficializzata dalla FIBA.