Basket: Ettore Messina si dimette, Olimpia Milano nelle mani di Peppe Poeta

Da pochi minuti è arrivato il colpo di mano che cambia radicalmente tutto in casa Olimpia Milano. Ettore Messina si è dimesso dal ruolo di capo allenatore. A succedergli sarà Peppe Poeta, già designato come successore dalla prossima stagione attualmente suo vice.

Le dimissioni sono state accettate da Leo Dell’Orco, presidente dell’Olimpia, anche se l’uomo che dal 2019 ricopriva anche il ruolo di President of Basketball Operations, oltre a quello di head coach. Rimarrà infatti il ruolo dirigenziale dell’uomo che ha segnato gli ultimi sei anni di storia del club meneghino.

Così Dell’Orco dal sito societario: “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Ettore Messina per i successi raggiunti insieme, dai campionati vinti, alle Coppe Italia e Supercoppe, oltre a aver raggiunto la Final Four nel 2021. Con la stessa convinzione, auguro il meglio a Peppe Poeta, sicuro che saprà guidare la squadra con passione e determinazione“.

Poeta, che era arrivato dopo l’ottima stagione a Brescia, aveva guidato in alcune occasioni la squadra quest’anno. In queste occasioni è arrivata quella spinta che, soprattutto nelle ultime settimane, con Messina in panchina pareva non esserci più. Tanti, piccoli segnali che forse aiutano a comprendere il motivo di questa scelta.

Messina lascia la panchina dell’Olimpia dopo aver vinto tre scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe, riportando il club alle Final Four di Eurolega nel 2021 dopo 29 anni. In quest’annata il record in Eurolega è di 6-6 (10° posto con Real Madrid e Vitus Bologna) e in campionato è di 5-4 (6° posto con Cremona e Trieste).