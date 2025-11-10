Basket, Ettore Messina apre al progetto NBA: “L’Olimpia Milano pronta a tutte le proposte”

Dovrebbe partire ad ottobre 2027 il nuovo progetto NBA Europe. La lega americana è infatti pronta a costruire un vero e proprio campionato che coinvolgerà sedici squadre, dodici delle quali con licenza permanente. Tra queste, oltre a città chiave come Londra, Parigi e Berlino, sono state inserite anche le due sedi italiane di Roma e Milano.

L’ambizioso progetto, frutto di una collaborazione con Fiba, è stato creato per permettere alle squadre NBA di sfidare, su terreno europeo, le migliori squadre del continente. Si era da tempo ritenuto a favore di questa grande partnership l’allenatore dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, che ben conosce il mondo NBA. Il coach italiano è infatti stato per cinque anni assistente di Popovich nei San Antonio Spurs, prima di collaborare con i Los Angeles Lakers.

Messina, come riportato da pianetabasket.com, si è così espresso sulla questione: “Che l’Olimpia sia un obiettivo importante per la NBA è una cosa che penso faccia molto piacere alla proprietà, un’altra riprova dell’apprezzamento per tutto l’impegno che la famiglia Armani ha fatto per la pallacanestro. Poi penso sia un bel riconoscimento per la città e la storia del club. Per quanto riguarda il resto, credo che la NBA stia anche intervenendo con energia sul piano della comunicazione, per far sapere che ha un piano e voglia portarlo avanti con tempi sufficientemente rapidi. La nostra posizione, la mia posizione è molto semplice: abbiamo in EuroLeague un prodotto cestistico di altissimo livello, partite per livello, intensità, dramma, passione dietro solo ai playoff NBA. Poi però come leggi che il Real Madrid perde 38 milioni per fare la stagione di EuroLeague, e quando vedi che qui abbiamo problemi di ricambio di giocatori tra NIL, NBA con two-ways e gli altri contratti… Abbiamo un problema molto serio dal punto di vista economico”.