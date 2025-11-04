Basket, Donte DiVincenzo: “Giocare per l’Italia? Questo è l’impegno preso”

Donte DiVincenzo, in conferenza stampa dopo la vittoria dei Minnesota Timberwolves sui Brooklyn Nets al Barclays Center, è tornato a parlare dell’ottenimento della cittadinanza italiana e non soltanto. Dopo i 25 punti di stanotte il tema dell’Italia è tornato sul suo conto.

Così il diretto interessato sulla sensazione provata: “Orgoglio e sollievo, è stato un processo lungo. Molte persone diverse si sono impegnate per tantissime ore per portarlo a termine. Sono grato a tutti quelli coinvolti nel processo“.

E poi ha confermato l’intenzione di indossare la maglia azzurra in una fase successiva. Chiaramente questo nei tornei FIBA, giacché è sostanzialmente impossibile per i giocatori NBA andare in campo con le loro nazionali in periodi diversi da Mondiali, Olimpiadi e competizioni continentali. Così ancora DiVincenzo: “La salute e tutto il resto devono andare per il verso giusto, ma questo è l’obiettivo preso, l’impegno“.

DiVincenzo avrebbe dovuto disputare gli Europei 2025 con l’Italia dopo che una trafila praticamente infinita si è conclusa nella scorsa estate con il conferimento della cittadinanza italiana. Un infortunio, però, gli ha impedito di unirsi al gruppo di Gianmarco Pozzecco, che nel frattempo è stato sostituito da Luca Banchi nel ruolo di commissario tecnico.