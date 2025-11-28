Basket femminile: Dinamo Sassari, sconfitta a tavolino contro il KP Brno per il blackout di EuroCup

La FIBA ha disposto la sconfitta a tavolino della Dinamo Banco di Sardegna Sassari in EuroCup femminile. Nell’ultima giornata, che vedeva le sarde opposte al KP Brno in un match che fungeva da vera e propria eliminazione diretta (con il Banco cui servivano almeno 4 punti di scarto), al PalaSerradimigni mancavano poco più di 3 minuti e il punteggio era sul 69-67 quando l’illuminazione se n’è improvvisamente andata.

Impossibile ripristinarla per la sera in corso, per cui la sera è terminata con un aggiornamento ad oggi per scoprire cosa sarebbe accaduto. Ebbene, la FIBA ha deciso per la sconfitta a tavolino di Sassari (0-20), che comporta nei fatti l’eliminazione del club sardo, giacché non era più per esso possibile concorrere al ruolo di facente parte delle quattro migliori terze.

Questo il comunicato rilasciato dalla FIBA nella sua seconda parte: “Il club ha informato FIBA Europe che non sarebbe stato possibile riprendere la gara in 24 ore. Considerando tutte le circostanze e in accordo con il regolamento delle competizioni per club di FIBA Europe, articoli 56.1 e 58.1, il Giudice Unico delibera che la Dinamo Sassari abbandona la gara e non riceve punti in classifica; la gara è assegnata al KP Brno con il punteggio di 20-0“.

Adesso si tratterà di verificare quali saranno, concretamente, gli accoppiamenti del primo turno della fase a eliminazione diretta di EuroCup, cui tra le italiane si sono qualificate La Molisana Magnolia Campobasso e Geas Sesto San Giovanni.