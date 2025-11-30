Basket, classifica girone Italia qualificazioni Mondiali 2027: quattro squadre alla pari dopo due partite!

L’Italia si riscatta dopo la brutta sconfitta casalinga di Tortona contro l’Islanda e conquista una vittoria di platino a Klaipeda sulla Lituania, rimettendosi pienamente in corsa nelle qualificazioni per i Mondiali 2027 di basket. I ragazzi di coach Luca Banchi hanno adesso un bilancio di 1/1 dopo due giornate nel gruppo D come Gran Bretagna, Islanda e Lituania.

Tutto aperto dunque in vista delle prossime finestre FIBA, con le prime tre classificate del raggruppamento che avanzeranno alla seconda fase in cui incroceranno le formazioni provenienti dal girone C (probabilmente Serbia, Turchia e Bosnia) in un nuovo maxi-gruppo di sei Paesi dal quale solamente tre nazionali verranno premiate con il pass per la Coppa del Mondo.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un arrivo a pari punti di due o più compagini al termine di questa prima fase entreranno in gioco gli scontri diretti ed eventuali classifiche avulse, ma nel frattempo utilizziamo la differenza punti generale per stabilire l’ordine attuale della graduatoria.

CLASSIFICA GIRONE ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027

1. Gran Bretagna 1 vittoria in 2 partite, differenza punti +5

2. Lituania 1 vittoria in 2 partite, differenza punti 0

3. Islanda 1 vittoria in 2 partite, differenza punti -1

4. Italia 1 vittoria in 2 partite, differenza punti -4