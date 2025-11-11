Basket, Champions League: Trapani batte in rimonta lo Bnei Herzliya

Secondo successo consecutivo in BCL per gli Trapani Shark, che faticano più del dovuto, ma alla fine hanno la meglio degli israeliani del Bnei Herzliya sul campo amico e, così, staccano nettamente proprio gli avversari e restano in piena cosa per la seconda fase.

Match che inizia in ritardo perché durante il riscaldamento uno dei canestri si è rotto e si è dovuto sostituire prima di poter dar vita alla palla a due. Si parte, dunque, con quindici minuti di ritardo e primo canestro per gli israeliani con Varnado e avvio di marca Herzliya, che va sul 3-10. Fatica Trapani a trovare la via del canestro e si scavalla metà quarto sul 7-16. Si continua a viaggiare attorno alla doppia cifra di svantaggio per gli Shark, con l’Herzliya che prova un nuovo strappo sul +12. Reazione dei siciliani con Cappelletti e Rossato per il nuovo -6 e poi si va al primo stop sul 22-30.

Non cambia la musica a inizio secondo quarto, con gli israeliani che fanno da lepri e Trapani che cerca di restare in partita con Notae e Hurt. Sono, poi, Alibegovic e Ford a riportare i padroni di casa fino al -3, anche se l’Herzliya rilancia la fuga. È ancora Matt Hurt a tenere Trapani in partita e si va al riposo con gli ospiti avanti 46-51.

Ancora un Hurt scatenato avvicina nuovamente i siciliani, poi dopo 2’30” della ripresa è John Petrucelli a trovare il canestro che chiude dopo oltre 20 minuti la rincorsa di Trapani e impatta il risultato. Si lotta punto a punto ora e il quindicesimo e sedicesimo punto di Hurt valgono il sorpasso dopo 24′ di partita. Ora è tutto un altro match, lo Herzliya è bloccato e gli Sharks scappano via. Reagisce la squadra ospite e si va all’ultimo stop con Trapani avanti 73-72.

Continua l’equilibrio a inizio ultimo quarto, con le due squadre che si alternano in vantaggio, ma nessuno trova il parziale per allungare. Strappo che arriva poco dopo metà quarto, quando Trapani scatta con Ford e Allan e si impone per 101-88.