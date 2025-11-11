Basket, Achille Polonara torna a casa dopo il trapianto di midollo osseo

Achille Polonara ha fatto ritorno a casa dopo il trapianto di midollo osseo a cui è stato sottoposto un mese e mezzo fa: il cestista azzurro era ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per ricevere le cure necessarie in seguito alla diagnosi di leucemia mieloide acuta.

Il giocatore ha ricevuto una sorpresa dall’inviato de “Le Iene”, Nicolò De Devitiis, il quale ha coinvolto i figli di Polonara, che hanno preparato dei cartelloni per accogliere il padre, e lo chef stellato Bruno Barbieri, che ha cucinato per festeggiare il rientro a casa di Polonara.

Come si evince dal servizio andato in onda, però, durante la degenza Polonara ha avuto delle complicanze, che lo hanno portato al coma, a causa di un trombo, dal quale è uscito nonostante le speranze di vita fossero molto basse. Ora l’azzurro dovrà effettuare degli esami del sangue e poi potrà affrontare la riabilitazione.

LE IMMAGINI DEL RITORNO A CASA DI ACHILLE POLONARA