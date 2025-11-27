Basket, Achille Polonara a bordo campo per sostenere l’Italia. Ovazione e brividi a Tortona

Il nuovo corso dell’Italbasket targato Luca Banchi si apre con una serata da brividi a Tortona in occasione della prima giornata delle qualificazioni europee per i Mondiali 2027. Pochi minuti prima dell’inizio di Italia-Islanda è arrivata infatti l’ovazione del pubblico per Achille Polonara, presentatosi a bordo campo per supportare gli Azzurri dopo alcune settimane di ripresa in seguito al risveglio dal coma.

L’ex giocatore di Sassari e Virtus Bologna, accompagnato dalla moglie Erika, ha ricevuto il saluto di tutti i giocatori e dei componenti dello staff subito prima della palla a due. Polonara, convocato dal CT Banchi come capitano non giocatore, aveva ricoperto questo ruolo già nel match contro l’Ungheria di febbraio 2024 valevole per le qualificazioni agli Europei 2025.

“Mi piace sottolineare le parole del nostro capitano Achille Polonara nella videochiamata che abbiamo fatto il primo giorno. Ha sottolineato che la vita gli ha riservato qualcosa che lo ha messo di fronte alla realtà di saper apprezzare ciò che hai“, aveva dichiarato Banchi. Ricordiamo che Achille era stato in coma per una decina di giorni dopo un trapianto di midollo osseo a cui si è sottoposto per curare la leucemia mieloide acuta.