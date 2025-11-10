Badminton, Gianna Stiglich vince il Trinidad and Tobago International senza perdere nemmeno un set

Si conclude nel migliore dei modi il Trinidad and Tobago International 2025 di Gianna Stiglich. Al National Racket Center l’italiana è riuscita a vincere il torneo battendo in finale l’argentina Iona Gualdi con un doppio 21-8. Match a senso unico quello dell’azzurra che, in entrambi i parziali ha fatto vedere un livello superiore all’avversaria.

Il percorso dell’atleta dell’Aereonautica militare è partito con i due netti successi sulla padrona di casa Gaskill (21-8; 21-3) e contro l’atleta delle Barbados Trotman (21-2; 21-9). Ai quarti poi Stiglich ha sconfitto l’atleta di Trinidad and Tobago De Boulet (21-7; 21-9) prima di battere in semifinale la giamaicana Alexandra Beckford (21-12; 21-3).

Torneo quindi perfetto quello giocato dall’italiana che, a più di un anno di distanza, torna sul gradino più alto del podio. L’ultima vittoria fu il Mexican International, conquistato a novembre 2024. Anche in quell’occasione, l’azzurra non aveva ceduto neanche un set alle sue avversarie.