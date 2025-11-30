Badminton, Fabio Caponio e Gianna Stiglich sono i nuovi campioni italiani

Cala il sipario sulla 48ma edizione dei Campionati Italiani Assoluti di badminton, andati in scena al PalaMangano di Palermo: a fare la voce grossa, dividendosi tutti i cinque titoli nazionali in palio nelle specialità olimpiche, sono il CS Aeronautica Militare ed il BC Milano.

A fregiarsi del titolo tricolore in singolare sono Fabio Caponio e Gianna Stiglich, entrambi tesserati per il CS Aeronautica Militare. Nei doppi Gianmarco Bailetti (BC Milano) conquista il titolo sia nel maschile, con il compagno di squadra Simone Piccinin, sia nel misto, assieme ad Emma Piccinin (CS Aeronautica Militare), la quale a sua volta trionfa anche nel femminile, insieme a Martina Corsini (BC Milano).

Nel singolare maschile Fabio Caponio (CS Aeronautica Militare) supera nell’ultimo atto Enrico Baroni (GSA Chiari), sconfitto con il punteggio di 21-10 21-12, mentre nel singolare femminile Gianna Stiglich (CS Aeronautica Militare) detronizza la campionessa in carica, nonché sua compagna di squadra, Emma Piccinin (CS Aeronautica Militare), battuta con lo score di 21-17 24-22.

Nel doppio maschile Gianmarco Bailetti/Simone Piccinin (BC Milano) conquistano il titolo superando in finale Enrico Baroni e Matteo Massetti (GSA Chiari/MaraBadminton), piegati con lo score di 21-16 18-21 21-15, mentre nel doppio femminile Emma Piccinin/Martina Corsini (CS Aeronautica Militare/BC Milano) dominano l’ultimo atto contro Sofia Galimberti/Anna Hell (ASV Uberetsch), battute col punteggio di 21-7 21-11, infine nel doppio misto Gianmarco Bailetti/Emma Piccinin (BC Milano/CS Aeronautica Militare) regolano in finale Luca Zhou/Anna Sofie De March (ASV Mals) per 21-15 21-13.