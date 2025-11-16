Auger-Aliassime si arrende ad Alcaraz: “Gioca a una velocità incredibile”

La sconfitta subita con Carlos Alcaraz nella seconda semifinale delle ATP Finals 2025 pone fine alla stagione di Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha concluso l’annata con un prepotente crescendo di risultati e da lì spera di ripartire nei prossimi mesi. La sconfitta contro Carlos Alcaraz è stata in qualche modo diversa per il finalista di Parigi, perché la testa di serie numero otto sentiva di non poter nulla contro il suo avversario. Queste le sue parole in conferenza stampa.

Sulla superiorità di Sinner ed Alcaraz: “La classifica non mente. Sono i due migliori giocatori, questo è un dato di fatto. Hanno stili di gioco diversi, ma entrambi esercitano una pressione estrema sugli avversari in modi distinti. Non c’è bisogno di spiegare come giocano, lo sappiamo tutti. Li abbiamo visti giocare negli ultimi anni. Sappiamo cosa aspettarci. Continuano a dimostrare il loro valore ed a giocare bene, quindi dobbiamo dar loro credito“.

La fiducia nelle proprie possibilità: “Il futuro lo dirà. Ho fatto molti progressi quest’anno. Ci ho sempre creduto fin da bambino, la mia ambizione era vincere i tornei del Grand Slam ed essere il numero uno al mondo. Ho avuto alti e bassi, ma onestamente, nonostante tutto, ho sempre creduto di potercela fare, e ci credo ancora oggi. Ora si tratta di fare le cose giuste per migliorare. Se ci riuscirò, vedremo fin dove potrò arrivare“.

Sul punto di forza di Carlos Alcaraz: “Per essere un giocatore che ha fatto tutto bene, ricordo che tre o quattro anni fa tutti dicevano: ‘Il suo servizio, il suo servizio! Serve in modo incredibile!’ Lo ha fatto in modo meraviglioso. Il resto del suo gioco è sempre stato buono. Riesce a cambiare la direzione di entrambi i colpi. Ti mette pressione in modo diverso, non sai cosa aspettarti. Gioca a una velocità vertiginosa, e credo che questa sia la cosa più difficile“.