Auger-Aliassime-Bublik oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming

Concludere la settimana in bellezza per consolidare la propria posizione nella corsa alla qualificazione per le ATP Finals. Nella prima semifinale del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero nove, affronta il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero tredici.

A rendere ancora più incandescente il confronto tra due giocatori talentuosi la possibilità per entrambi di approdare a Torino. Il canadese, reduce dal netto successo contro Vacherot, vincendo l’incontro scavalcherebbe Lorenzo Musetti in ottava posizione, mentre in caso di trionfo finale renderebbe matematico il suo accesso al torneo torinese. Il cammino del kazako, che nei quarti ha superato in rimonta de Minaur, risulta certamente più difficile e passa dal successo tanto in terra parigina che nel torneo di Metz della prossima settimana. Innegabile è però la crescita esponenziale che Bublik ha registrato soprattutto nella seconda parte del 2025.

Il bilancio dei confronti diretti premia 3-2 il giocatore canadese che ha vinto in tre set la sfida giocata quest’anno nei sedicesimi del torneo di Dubai. Chi si qualifica affronterà nella finale di domani il vincente del confronto tra l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero due, e il tedesco Alexander Zverev, terzo favorito del tabellone.

Il match tra Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik sarà il secondo nel programma di giornata sul campo Central e inizierà non prima delle 14:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. Non è prevista la diretta testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUGER-ALIASSIME-BUBLIK, ATP PARIGI 2025

Sabato 1° novembre

Court Central

Ore 12:00 Halys (FRA)/Herbert (FRA) [WC]-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [3]

NP Ore 14:30 Auger-Aliassime (CAN) [9]-Bublik (KAZ) [13] Diretta tv su Sky Sport Uno (201)

NP Ore 17:00 Zverev (GER) [3]-Sinner (ITA) [2]

A seguire Cabral (POR)/Miedler (AUT)-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [2]

PROGRAMMA AUGER-ALIASSIME-BUBLIK, ATP PARIGI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: non prevista