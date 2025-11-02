Jannik Sinner sul trono: “N.1 incredibile con quello che è successo…Ho voluto mettermi in gioco, tifo per Musetti”

Da domani Jannik Sinner sarà nuovamente il numero 1 del mondo: l’azzurro supera il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo atto dell’ATP Masters 1000 di Parigi e scavalca lo spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking. Nel corso della premiazione, però, l’azzurro fa i complimenti al suo rivale nella finale parigina e poi ringrazia il suo angolo per averlo portato ad ottenere anche questo risultato.

Sinner si rivolge subito al pubblico francese e poi al suo avversario odierno: “Ciao a tutti. Scusate se non parlo francese, datemi un po’ di anni. Prima di tutto, Felix, settimana fantastica. So che hai avuto molta pressione, sei stato in una situazione molto difficile per tutta la settimana. Spero che ti dia i suoi frutti e che tu possa giocare a Torino. Congratulazioni a te ed a tutta la tua squadra. Sei una delle persone più gentili del Tour. Se continui a giocare così, avrai le tue soddisfazioni, ne sono sicuro. Ti auguro il meglio per il resto della stagione, ma anche per il resto della tua carriera. Sei fantastico“.

L’azzurro parla poi in maniera diretta al suo team, condividendo i meriti del successo parigino: “Alla mia squadra, grazie per avermi spinto al limite. È stata una settimana incredibile e un percorso incredibile negli ultimi due mesi. Cerchiamo sempre di migliorare come giocatore. E vedendo questi risultati a questo livello di tennis, sono molto felice di condividerli con voi. Oggi è un giorno davvero speciale. Grazie di cuore“.

A Sky l’azzurro ha poi aggiunto: “E’ stato un torneo incredibile, ero arrivato qui con un po’ di dubbi, ma quest’anno volevo mettermi in gioco qui. Le prime due partite sono state veloci, poi da ieri ho iniziato a sentirmi molto meglio. Questa vittoria significa molto per me ed il mio staff. C’è ancora Torino, ma a prescindere siamo super contenti di come abbiamo reagito e giocato. E’ stata una partita molto dura e sono molto contento. Essere numero 1 è importante, un risultato incredibile, visto quanto successo quest’anno. Adesso a Torino vada come vada. Sono contento di tornare numero 1, anche se non si sa per quanto, ma sono contento a prescindere“.

Sulle Finals, Sinner ha affermato:”Speriamo che Lorenzo Musetti ce la faccia per le Finals, sarà molto difficile, ma speriamo, perché comunque per l’Italia sarebbe bellissimo avere due giocatori nel singolare ed una coppia nel doppio, alla fine siamo una squadra quando non giochiamo contro, e cerchiamo di spingerci al massimo“.